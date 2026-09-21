Xã Nguyễn Huệ hoàn thành diễn tập phòng thủ dân sự

Cuộc diễn tập có đề mục “Huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”, gồm 3 giai đoạn: tổ chức chuẩn bị ứng phó với thiên tai, thực hành ứng phó với thiên tai, kết thúc ứng phó với thiên tai.

Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà lực lượng tham gia diễn tập.

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to, lốc xoáy, gây lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất đá và sụt lún. Tại xã Nguyễn Huệ, thiên tai xảy ra ở khu vực bản Gủn, chợ Án Lại và xóm Canh Biện, gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, sản xuất và một số công trình hạ tầng.

Trên cơ sở tình huống giả định, các lực lượng tham gia diễn tập thực hành gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản; tổ chức sơ tán nhân dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Quá trình thực hành thể hiện sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các lực lượng tại chỗ, xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn, sát thực tế địa bàn.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, tổ chức hiệp đồng của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, đánh giá phương án huy động, phối hợp lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.