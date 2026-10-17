Xã Nguyễn Huệ đưa y tế đến gần dân, về đích sớm nhất tỉnh

Niềm vui khi bác sĩ đến nhà

Sau tai biến năm 2022, ông Vi Văn Đoàn, 56 tuổi, xóm Trưng Vương, xã Nguyễn Huệ, gặp nhiều khó khăn trong vận động. Được các y, bác sĩ Trạm Y tế xã đến nhà thăm khám, ông xúc động chia sẻ: Tôi bị tăng huyết áp, cần được theo dõi sức khỏe nhưng đi lại khó khăn nên không thể thường xuyên cơ sở y tế. Nay được các y, bác sĩ đến nhà kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn uống thuốc đều đặn, tôi rất an tâm hơn.

Bà Lục Thị Gia, 67 tuổi, xóm Canh Biện đến Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ được khám và cấp thuốc miễn phí xúc động bày tỏ: Tôi là nông dân, không có lương hưu, lại bị huyết áp cao, xương khớp, đau dạ dày, khi được tuyên truyền khám bệnh miễn phí đã giảm áp lực tài chính, hiểu tình trạng sức khỏe của mình để thăm khám thường xuyên.

Bà Trương Thị Loan, 84 tuổi, hộ cận nghèo, xóm Rà Rại, bị huyết áp cao, tim mạch, xương khớp, cũng rất cảm động khi được khám miễn phí. Ở tuổi cao, nhiều bệnh cùng tồn tại khiến nhu cầu chăm sóc càng thường xuyên. Những trường hợp như bà Loan, bà Gia cho thấy chính sách khám sức khỏe toàn dân có ý nghĩa rõ nét đối với người thu nhập thấp, người cao tuổi.

Triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, xã Nguyễn Huệ kết hợp khám tại trạm, các điểm y tế và cơ sở tuyến tỉnh với tổ chức khám lưu động tại từng xóm, phù hợp với điều kiện của người dân. Người già yếu, người khuyết tật, người bệnh nằm tại nhà, người mắc bệnh tâm thần không thể đến điểm khám được các y, bác sĩ thăm khám tận nơi.

Y, bác sĩ Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ khám sức khỏe cho người dân.

Rà từng người để hoàn thành mục tiêu chung

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ Hầu Văn Khánh cho biết: Để hoàn thành 100% kế hoạch, xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã xây dựng lịch khám theo tuần, thường xuyên báo cáo tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ chuyên môn của ngành y tế và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, cán bộ xóm, y tế thôn bản. Các đoàn thể được phân công tuyên truyền, vận động tại từng xóm; phối hợp rà soát người chưa khám, tìm hiểu nguyên nhân và bố trí hỗ trợ phù hợp. Những trường hợp già yếu, nằm liệt giường, đi lại khó khăn, mắc bệnh tâm thần… không thể đến cơ sở y tế được lập danh sách, tổ chức thăm khám tận nhà, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ.

Nhờ đó, chỉ trong 4 tháng (6 - 9/2026) xã Nguyễn Huệ hoàn thành khám sức khỏe cho trên 9.000 người dân, đạt 100% kế hoạch, về đích sớm nhất tỉnh.

Bác sĩ Lê Na, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ cho biết: Cán bộ, y, bác sĩ Trạm Y tế xã luôn chủ động rà soát, phân loại đối tượng, phối hợp với các xóm và đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân. Đối với người không thể đến cơ sở y tế, trạm phối hợp Bệnh viện Lão khoa tỉnh tổ chức các tổ khám lưu động tại nhà. Việc phân loại từ đầu giúp lựa chọn hình thức tiếp cận phù hợp, tránh để những hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót.

Cùng với tổ chức tại địa bàn, sự hỗ trợ từ tuyến tỉnh tạo điều kiện nâng cao chất lượng chuyên môn. Theo Giám đốc Bệnh viện Lão khoa tỉnh Đàm Trung Nghĩa, Bệnh viện cử bác sĩ các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, tâm thần, chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp cho nhân viên y tế xã; phối hợp thăm khám tại nhà người bệnh không thể đi lại.

Sự phối hợp ấy giúp giải quyết yêu cầu trước mắt về nhân lực, tạo cơ hội để cán bộ trạm học hỏi ngay trong khi triển khai nhiệm vụ khám bệnh cho nhân dân. Khi tuyến tỉnh hỗ trợ chuyên môn, địa phương tổ chức vận động, y tế cơ sở nắm đối tượng và theo dõi sau khám, từng phần việc được kết nối. Đây là kinh nghiệm có giá trị để các địa phương khác tham khảo, vận dụng phù hợp.

Sau về đích là hành trình chăm sóc lâu dài

Giá trị của khám sức khỏe toàn dân còn thể hiện ở những trường hợp bệnh được phát hiện và đưa vào theo dõi. Theo bác sĩ Lê Na, qua triển khai, Trạm Y tế phát hiện 3 trường hợp mắc lao trong cộng đồng, ghi nhận nhiều người mắc tăng huyết áp. Người bệnh được tư vấn, hướng dẫn, lập hồ sơ theo dõi định kỳ và chuyển tuyến điều trị theo tình trạng sức khỏe.

Đợt khám giúp y tế cơ sở hiểu rõ hơn nhu cầu chăm sóc của người dân. Phát hiện một trường hợp mắc bệnh cần được nối tiếp bằng hướng dẫn cụ thể và theo dõi phù hợp. Nếu kết quả chỉ dừng ở phiếu khám, cơ hội chăm sóc chủ động sẽ chưa được phát huy đầy đủ. Hồ sơ sức khỏe vì thế cần trở thành công cụ phục vụ người bệnh trong những lần khám tiếp theo.

Y sĩ Trương Thị Thùy, Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ chia sẻ: Khám sức khỏe toàn dân giúp cán bộ y tế nắm tình hình sức khỏe trên địa bàn, đặc biệt là nhóm mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Việc lập hồ sơ theo dõi tạo thuận lợi cho quản lý người bệnh, tổng hợp nhu cầu, đề xuất bảo đảm thuốc phù hợp với đối tượng và yêu cầu chăm sóc thực tế.

Từ công việc tại cơ sở, mong tiếp tục có thêm các đợt bác sĩ tuyến tỉnh, tuyến Trung ương hỗ trợ khám, để cán bộ trạm được học hỏi, quản lý tốt hơn người bệnh, nhất là người cao tuổi. Việc xây dựng kế hoạch tiếp cận người già, trẻ em, người khuyết tật cần được duy trì, gắn với khả năng đi lại và nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Ghi nhận sự nỗ lực của xã, đồng chí Nông Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và đội ngũ y tế, xã sớm hoàn thành khám sức khỏe toàn dân. Kết quả là sự khẳng định chính sách nhân văn của Đảng đi vào đời sống, giúp người dân được phát hiện bệnh, quản lý sức khỏe kịp thời; đồng thời tạo động lực, kinh nghiệm cho các địa phương khác đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân.