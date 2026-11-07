Xã Nguyên Bình và Đông Khê trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nguyên Bình trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Trong đợt này, Đảng ủy xã Nguyên Bình có 34 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 28 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của mỗi người đảng viên.

Cùng ngày, Đảng ủy xã Đông Khê tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Đông Khê trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Đông Khê có 46 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 34 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.