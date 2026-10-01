Xã Nguyên Bình tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 60 đại biểu

Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung: Cách cài đặt, đăng nhập tài khoản và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng; cách tra cứu, triển khai các văn bản, hướng dẫn trên sổ tay đảng viên điện tử; quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên; quy trình xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng; quy trình giới thiệu sinh hoạt Đảng (chuyển đi, chuyển đến, chuyển tạm thời) và thủ tục miễn công tác, sinh hoạt Đảng; thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử và công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở...

Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, cấp ủy cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đảng, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.