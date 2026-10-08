Xã Nguyên Bình, Phục Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng)

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Nguyên Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Diện tích cây thuốc lá đạt trên 106 ha, bằng 259% kế hoạch; diện tích quế trồng mới đạt 13 ha, bằng 130% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 12 tỷ 365 triệu đồng, bằng 81,4% dự toán giao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch, với 8/8 hộ được hỗ trợ xây mới. Lĩnh vực giáo dục, y tế được duy trì và phát triển; mạng lưới trường học sắp xếp, giảm từ 10 trường xuống còn 4 trường.

Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

3 tháng cuối năm, Đảng bộ xã Nguyên Bình tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, giải ngân các công trình, dự án; thực hiện tốt các chỉ tiêu thu ngân sách, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã nghiên cứu kỹ Kết luận số 689-KL/TU ngày 2/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 để cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương. Tập trung hoàn thành 13 chỉ tiêu năm 2026; phối hợp với nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ khởi công dự án Nhà máy chế biến dược liệu trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia trồng cây dược liệu thuộc vùng nguyên liệu của dự án; đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, nâng cao chất lượng sử dụng sổ tay đảng viên điện tử và sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy xã Phục Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng), sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

9 tháng đầu năm, sản xuất nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,85%. Tổng đàn gia súc 9.759 con, đạt 145,65% kế hoạch; đàn gia cầm 60.663 con, đạt 92,034% kế hoạch.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đạt 723,40 triệu USD, giảm 3,14% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 22 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương được hưởng đạt 19 tỷ 693 triệu đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 63,6% chỉ tiêu kế hoạch năm.

3 tháng cuối năm, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục nắm tiến độ các nhiệm vụ tăng trưởng của địa phương; nhất là các nhiệm vụ đột phá đã đăng ký, các công trình, dự án, giải ngân và những việc trực tiếp tạo sản phẩm, việc làm, thu nhập cho người dân. Các nhiệm vụ phải được theo dõi bằng KPI cụ thể, không chỉ báo cáo tiến độ chung chung; tất cả những việc đã làm được phải được phản ánh đầy đủ trong báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng của địa phương.

UBND xã Phục Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Phục Hòa tặng giấy khen 31 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.