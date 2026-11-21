Xã Ngọc Hồi phát huy giá trị truyền thống văn hóa
Trong không khí phấn khởi của cả nước hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Ngọc Hồi đã tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu di sản, Âm vang truyền thống” với sự tham gia biểu diễn của các thôn, các đơn vị, CLB, đội văn nghệ trên địa bàn. Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-ngoc-hoi-phat-huy-gia-tri-truyen-thong-van-hoa-246261121150812884.htm