Với lớp vỏ bánh có những đường vân uốn cong giống hình vỏ sò, Conchas là một trong những loại bánh mì ngọt nổi tiếng và dễ nhận biết nhất của Mexico. Không chỉ có hương vị thơm béo, mềm xốp, món bánh còn thu hút thực khách nhờ phần phủ bên ngoài nhiều màu sắc, từ trắng, hồng đến nâu chocolate.