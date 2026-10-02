Xã Ngọc Hồi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Tuyến đường nối 70B từ thôn Tự Khoát đến đường liên thôn thuộc thôn Phương Nhị, đi qua các xã : Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh, huyện Thanh Trì trước đây.

Đây là tuyến đường cấp khu vực có chiều dài khoảng 2.156m, có điểm đầu tuyến giao với đường 70B tại thôn Tự Khoát và điểm cuối tuyến giao với tuyến đường gom phía Tây đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tuyến đường mới có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 30m, thành phần mặt cắt ngang, gồm: Lòng đường xe chạy rộng 15m (4 làn xe), vỉa hè hai bên rộng 15m. Hiện tại, sau khi triển khi mô hình chính quyền đia phương 2 cấp, dự án đi qua các thôn: Ngọc Hồi, Ngọc Hồi 1, Thọ Am, Nội Am, Phương Nhị, Yên Phú của xã Ngọc Hồi và do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngọc Hồi làm chủ đầu tư. Theo thống kê, công tác giải phóng mặt bằng liên quan gần 850 hộ, với khoảng 1.000 thửa đất. Hiện tại, khoảng trên 700 hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Thôn Ngọc Hồi là một trong những địa bàn sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khi đã có 635/638 hộ nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng, 3 hộ còn lại sẽ xong trong tháng 10/2026.

Trưởng thôn Ngọc Hồi Nguyễn Văn Nam và Cán bộ ban Dự án xem bản đồ đối chiếu công tác GPMB.

Trưởng thôn Ngọc Hồi Nguyễn Văn Nam và Cán bộ ban Dự án xem bản đồ đối chiếu công tác GPMB.

Theo ông Trần Đỗ Tú, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngọc Hồi, phụ trách công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường nối 70B, gần 700 hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng chủ yếu là đất nông nghiệp, ao hồ,… còn lại gần 150 hộ là đất ở và có công trình trên đất đang được Ban phối hợp với tổ dân phố, thôn kiểm đếm lên phương án đền bù. Trong đó, gần 70 hộ cần tái định cư, UBND xã đã thống nhất theo phương án bố trí tái định cư ngay gần đó, trên địa bàn xã, đã đầy đủ hạ tầng, có thể xây nhà ổn định ngay, thuận lợi cho người dân. Vì thế, xã Ngọc Hồi tin tưởng dự án đường nối 70B sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026.

Cán bộ Ban Dự án đo đạc công tác GPMB tại thực địa.

Cán bộ Ban Dự án đo đạc công tác GPMB tại thực địa.

Theo UBND xã Ngọc Hồi, đến thời điểm hiện tại, tổng số dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026 là 15 dự án, trong đó 11/15 dự án đang triển khai, 3 dự án đã cơ bản hoàn thành, 1 dự án đang tạm dừng là dự án Tổ hợp Ga Ngọc Hồi. Tổng diện tích phải GPMB là hơn 672ha. Một số dự án đang triển khai có kết quả khả quan như: Dự án khu đô thị thể thao Olympic đạt hơn 98%.

Dự án Đường vành đai 3.5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn Ngọc Hồi đã tổ chức họp dân, hoàn thành công tác kiểm đếm, đã chi trả 26,779 tỷ đồng.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ đã thẩm định xong trích đo địa chính thửa đất, tiến hành họp dân, kê khai kiểm đếm,… và đã tiến hành chi trả cho 23 hộ gia đình đất nông nghiệp thôn Phương Nhị tổng số tiền 4,638 tỷ đồng.