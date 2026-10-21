Xã Ngọc Chúc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tuyến đường Kênh KH5, ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc được bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại. Ảnh: CẨM TÚ

Về xã Ngọc Chúc trong những ngày cuối tháng 10, đi trên tuyến đường Kênh KH5, ấp Ngọc Tân vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, chúng tôi cảm nhận rõ không khí phấn khởi của người dân nơi đây. Bà Hà Kim Phụng, ngụ ấp Ngọc Tân cho biết: “Trước đây tuyến đường Kênh KH5 hư hỏng nặng, người dân đi lại khó khăn, nhìn học sinh đến trường vất vả mà thương lắm. Giờ đây đường được bê tông hóa sạch đẹp, đi lại thuận tiện, nông sản chở đi đâu cũng dễ. Người dân phấn khởi và biết ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước”.

Sự đổi thay của tuyến đường Kênh KH5 chỉ là một trong số nhiều công trình mang lại diện mạo mới cho xã Ngọc Chúc nhờ nguồn vốn đầu tư công được khơi thông hiệu quả. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn lực này, đầu năm 2026 xã Ngọc Chúc xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đầu năm 2026, xã Ngọc Chúc được tỉnh giao hơn 15,4 tỷ đồng vốn đầu tư công. Nhờ sự chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo, tính đến tháng 8/2026, xã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Tiếp đà thành công đó, tháng 9/2026, xã tiếp tục đề xuất bổ sung nguồn vốn 3 tỷ đồng, đến nay địa phương đã giải ngân hơn 1,1 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% nguồn vốn bổ sung này vào cuối tháng 11/2026.

Từ nguồn lực được phân bổ, xã bố trí đầu tư xây dựng 13 công trình đường giao thông nông thôn, giải quyết cơ bản nhu cầu đi lại, giao thương cho nhân dân. Đáng chú ý, trước đây các tuyến đường phần lớn là đường đất, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác dân vận từ khâu họp dân, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc làm đường đã tạo được sự đồng thuận cao, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, ngay từ đầu năm, UBND xã Ngọc Chúc xây dựng kịch bản giải ngân, tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Công tác quản lý, phân bổ và sử dụng vốn được xây dựng kế hoạch chi tiết với từng mốc thời gian cụ thể, giúp nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

UBND xã giao Phòng Kinh tế xã tổng hợp tiến độ, kết quả giải ngân, vướng mắc, thời hạn và kết quả thực hiện các chỉ đạo để báo cáo Chủ tịch UBND xã. Kết quả thực hiện được xem xét gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phân công cán bộ phụ trách địa bàn để kịp thời báo cáo tiến độ thi công công trình. Xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ từng dự án, từng công trình, hạng mục; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đảm bảo tiến độ. Đối với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, việc nghiệm thu, thanh toán được yêu cầu thực hiện kịp thời, tránh tình trạng công trình đã hoàn thành nhưng hồ sơ thanh toán chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc Lý Thành Luân, hiện xã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ; phấn đấu đến ngày 30/11 giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công. Trong những tháng cuối năm, xã tiếp tục bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết đã xây dựng để triển khai, đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, động viên các nhà thầu trong bối cảnh giá cả vật tư xây dựng còn nhiều biến động, góp phần đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân vốn trong năm 2026 theo kế hoạch.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, cùng sự đồng lòng của nhân dân, xã Ngọc Chúc đang vững vàng tiến về đích, biến nguồn vốn đầu tư công thành những công trình dân sinh hiện hữu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.