Xã Ngọc Chúc có 5 ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030

Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc Lý Thành Luân báo cáo tại buổi làm việc.

Sáng 29/9, đoàn công tác do Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đặng Tiến Hùng làm trưởng đoàn làm việc với UBND xã Ngọc Chúc về công tác phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phân định ấp đặc biệt khó khăn, phân loại xã giai đoạn 2026 - 2030.

Theo UBND xã Ngọc Chúc, sau sắp xếp, xã có hơn 1.300 hộ dân tộc thiểu số, chiếm trên 18% dân số toàn xã. Trong đó, có 57 hộ nghèo và 251 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua rà soát, xã Ngọc Chúc thuộc khu vực II - xã dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Toàn xã có 11 ấp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tại 5 ấp gồm: Sáu Trường, Ngọc Bình, Ngọc Lợi, Ngọc Tân và Ngọc Vinh. Qua rà soát, cả 5 ấp này đều đạt tiêu chí ấp dân tộc thiểu số và được xác định là ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030.

Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; điều kiện sản xuất, sinh kế và khả năng tích lũy của người dân còn hạn chế. Một số tuyến giao thông nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ; hệ thống nước sạch và cơ sở vật chất tại các trụ sở ấp còn thiếu.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đặng Tiến Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đặng Tiến Hùng ghi nhận những khó khăn của địa phương, đồng thời đề nghị xã Ngọc Chúc tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác số hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn; bảo đảm việc thực hiện các chính sách dân tộc đúng đối tượng, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Ông Đặng Tiến Hùng đề nghị địa phương tiếp tục đánh giá sát thực tế điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và đời sống người dân tại các ấp, làm cơ sở cho việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân định ấp đặc biệt khó khăn, phân loại xã giai đoạn 2026 - 2030, góp phần triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ thời gian tới.

Đoàn công tác khảo sát hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ngọc Chúc.

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tuyến đường tại tổ 8, ấp Ngọc Lợi; thăm, khảo sát một số hộ nghèo và trụ sở ấp trên địa bàn xã.