Xã Nghĩa Đô ra quân triệt phá các điểm bẫy bắt chim di cư

Lực lượng liên ngành đã tiến hành tuần tra, kiểm tra tại các khu vực rừng, cánh đồng trọng điểm trên địa bàn xã Nghĩa Đô.

Tổ công tác tiêu hủy hơn 250 cọc tre cùng hơn 1.000 que dính nhựa.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực thôn Nà Khương, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ và tiến hành tiêu hủy hơn 250 cọc tre cùng hơn 1.000 que dính nhựa chuyên dụng để bắt các loài chim.

Đồng thời, lực lượng tuần tra đã kịp thời giải cứu 12 cá thể chim di cư đang bị mắc bẫy và tiến hành thả lại môi trường tự nhiên an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu cá thể chim di cư.

Trạm Kiểm lâm xã Nghĩa Đô khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia săn bắt, đặt bẫy, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ các loài chim di cư và động vật hoang dã dưới mọi hình thức. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm, săn bắt trái phép cần chủ động thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc kiểm lâm địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.