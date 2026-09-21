Xã Nga Sơn khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết”

Lãnh đạo xã Nga Sơn, đại diện thôn Lê Lợi thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình ông Trần Văn Hùng.

Gia đình ông Trần Văn Hùng là hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Lê Lợi, xã Nga Sơn. Nhiều năm qua, cả gia đình ông phải sinh sống trong căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt mỗi khi mùa mưa bão đến.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng đối với những hộ còn khó khăn trong cuộc sống.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo xã Nga Sơn, đại diện thôn Lê Lợi cùng gia đình đã thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Từ sự chung tay của các cấp, các ngành và Nhân dân địa phương, niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định, an toàn hơn đang dần trở thành hiện thực đối với gia đình ông Trần Văn Hùng.