Xã Nật Sơn ra mắt 2 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”

Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn Tre Thị, xã Nật Sơn được ra mắt và đưa vào hoạt động.

Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” có Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động và nội quy quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các hộ tham gia được tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu; đồng thời, chủ động trang bị kiến thức, nâng cao ý thức phòng ngừa, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi có sự cố xảy ra.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, UBND xã Nật Sơn giao Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, kiểm tra, duy trì hoạt động; yêu cầu Ban Chỉ đạo mô hình phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, bảo quản tốt các phương tiện được trang bị, bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi có sự cố.

Việc ra mắt 2 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư góp phần phát huy phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao khả năng ứng phó ban đầu với các tình huống cháy, nổ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.