Xã Nam Tuấn triển khai lộ trình phát triển 10 ha trồng dâu, nuôi tằm

Các đại biểu tập trung trao đổi về mô hình liên kết và quy mô triển khai; cơ chế cung ứng giống, vật tư; trách nhiệm của các hộ dân trong từng khâu sản xuất; phương thức thanh toán, thu mua và đối trừ. Tổ chức sản xuất theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm cây dâu được trồng đúng thời vụ, có sự chuẩn bị đồng bộ về kỹ thuật, vật tư và điều kiện phục vụ nuôi tằm, qua đó, từng bước hình thành chuỗi liên kết ổn định giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất lộ trình tổ chức thực hiện trồng dâu, nuôi tằm sẽ triển khai theo nguyên tắc doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ đầu vào và đảm bảo đầu ra bền vững cho người dân. Theo đó, có 43 hội dân tại các xóm: Dân Chủ, Gia Tự 2, Đoàn Kết, Đông Giang, Văn Thụ, Nà Rị, Đức Long, Phượng Tiên, Hữu Giang tham gia liên kết với diện tích trồng trên 10 ha.

Lộ trình thực hiện gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1, rà soát chất đất, chốt danh sách các hộ tham gia và ký hợp đồng liên kết; giai đoạn 2, tổ chức tập huấn kỹ thuật, giao nhận giống; giai đoạn 3, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăm sóc ruộng dâu, đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ nuôi tằm; giai đoạn 4, cung ứng giống tằm, tổ chức nuôi, thu mua kén và thực hiện đối trừ theo thỏa thuận liên kết.