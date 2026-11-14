Xã Nam Thành kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng

Đường trung tâm xã kết nối quốc lộ 20 là một trong những lợi thế để Nam Thành kêu gọi đầu tư

Sau khi thực hiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm các xã Sùng Nhơn, Đa Kai và Mê Pu, xã Nam Thành chính thức vận hành trên một quy mô không gian phát triển mới với tổng diện tích tự nhiên là 20.178 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 90% diện tích tự nhiên và địa hình đa dạng, đất đai trù phú phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhất là cây ăn trái và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, với diện tích rừng hơn 6.000 ha có nhiều đồi núi và thác, suối, nước khoáng nóng thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái canh nông và du lịch nghỉ dưỡng.

Nói đến Nam Thành, nhiều người nhắc đến vùng cây ăn trái Rô Mô (thôn 10). Đây là vùng cây trồng hình thành trước năm 1975 do người miền Tây lên lập nghiệp với nhiều loại cây ăn trái từng nổi tiếng như quýt ngọt, mít tố nữ, bơ, xoài, nhãn, chôm chôm và hiện nay là sầu riêng và cà phê. Với vùng khí hậu ảnh hưởng từ cao nguyên Di Linh và thổ nhưỡng đất đỏ bazan nên hầu hết cây trồng đều phát triển tốt và cho trái chất lượng cao.

Lại thêm lợi thế hạ tầng là các tuyến đường ĐT.766, ĐT.717, đường Mê Pu - Đa Kai, đồng thời quy hoạch mới tuyến ĐT.720 nối dài và đường dẫn kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Quỹ đất trống còn nhiều, lực lượng lao động dồi dào tạo dư địa trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là khu vực tiếp giáp với đường dẫn kết nối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Khu trung tâm thể thao xã gắn với quảng trường công viên xã Nam Thành theo thiết kế

Theo UBND xã Nam Thành, hiện nay xã đang tập trung mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư ở nhiều lĩnh vực và địa điểm. Cụ thể, Khu nông nghiệp thực nghiệm công nghệ cao diện tích 28 ha thuộc khu vực Đồng Cầu Đỏ thuộc thôn 6; Cụm công nghiệp Đa Kai có diện tích 40 ha tại thôn 10, tiếp giáp đường Rô Mô - Đa Kai kết nối vào đường dẫn lên nút giao Tân Phú thuộc cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Ngoài ra, ở mảng du lịch Nam Thành đang có tiềm năng rất lớn, đó là suối khoáng nóng Đa Kai, diện tích quy hoạch khoảng 15 ha, mỏ nước khoáng tự nhiên Đa Kai có chất lượng khoáng chất cao và lưu lượng khai thác dồi dào. Đây là tiền đề thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng, du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp trị liệu, đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Mặt khác, thác Ba Tầng, diện tích quy hoạch khoảng 35 ha, là thác nước tự nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ giữa không gian rừng sinh thái phong phú. Khu vực này được định hướng trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái - mạo hiểm, dã ngoại, du lịch khám phá và nghỉ dưỡng dưới tán rừng. Ngoài ra, ở Nam Thành còn có một số dự án khác đang được kêu gọi đầu tư như: Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn và Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp 4,5 ha tại thôn 2; Chợ đầu mối nông sản 5,4 ha tại thôn 10...

Ông Đoàn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Hiện nay, các điểm, dự án đang kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn xã đã nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp, có hạ tầng giao thông thuận lợi… Bên cạnh đó, người dân khao khát phát triển, biểu hiện qua việc “giao mặt bằng trước, nhận tiền đền bù sau” tại nhiều dự án đang triển khai. Xã Nam Thành cam kết chủ động hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nam Thành đón chào những doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế vào xã đầu tư, biến tiềm năng thành những dự án hiện hữu, mang lại giá trị kinh tế thiết thực cho nhà đầu tư và cũng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.