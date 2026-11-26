Lãnh đạo UBND xã Nam Quang trao giải nhất cho 2 tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2026.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số xã Nam Quang năm 2026 được phát động và tổ chức từ ngày 29/10 - 5/11/2026. Sau 8 ngày triển khai, hệ thống thi trực tuyến ghi nhận 540 lượt dự thi của 384 thí sinh thuộc 36/37 cơ quan, đơn vị, trường học và xóm trên địa bàn xã. Trong đó, 517 lượt dự thi hợp lệ của 363 thí sinh (khối trường học chiếm 55,1%, khối cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang chiếm 22,6%, khối xóm chiếm 22,2%); có 18 bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi và 67 bài thi trả lời đúng 19/20 câu hỏi.

Nhiều đơn vị tham gia tích cực với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng dự thi như: Ban Quản lý dự án, Trường Mầm non Nam Quang, Trường Mầm non Nam Cao, Trạm Y tế xã, Ủy ban MTTQ xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

UBND xã khen thưởng và trao giải 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.