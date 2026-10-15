Xã Nam Quang phát động 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại xóm Khẩu Cắm

Xóm Khẩu Cắm hiện có 70 hộ, 342 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Sán Chỉ và Nùng cùng sinh sống; địa bàn chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố thành hai chòm. Năm 2025, xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tuy nhiên, địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.

Công an xã Nam Quang phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Nội dung phát động tập trung vào công tác phòng, chống ma túy; bảo đảm an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nâng cao ý thức tố giác tội phạm.

Tại hội nghị, người dân được phổ biến các quy định về quản lý khoáng sản, phòng ngừa khai thác khoáng sản trái phép, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; phát tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa lừa đảo qua không gian mạng và phòng, chống mua bán người.

Ra mắt tổ công tác vận động xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xóm Khẩu Cắm gồm 18 thành viên; phân công các nhóm phụ trách hộ gia đình tại 2 chòm Khẩu Cắm, Tốp Mò; người dân xóm Khẩu Cắm tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng tự chế; các hộ gia đình ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng và xóm tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy. Mỗi hộ gia đình cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào, xây dựng xóm Khẩu Cắm an toàn, đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.