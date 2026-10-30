Xã Nam Ninh Hòa: Chung tay thắp sáng đường quê

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) tại các điểm giao nhau giữa đường thôn với Quốc lộ 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Ninh Hòa đã phối hợp với Công an xã triển khai mô hình “Ánh sáng ATGT”. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, giúp người dân quan sát tốt hơn khi lưu thông vào ban đêm.

Triển khai mô hình "Ánh sáng an toàn giao thông"

Trước đây, khu vực giao giữa đường vào thôn Ngọc Diêm và Quốc lộ 1 thiếu ánh sáng vào ban đêm khiến tầm quan sát của người tham gia giao thông bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Bà Nguyễn Thị Oanh (người dân thôn Ngọc Diêm) cho biết: “Khu vực này đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông vào ban đêm. Nguyên nhân là do thiếu ánh sáng nên người tham gia giao thông khó quan sát. Mỗi lần xảy ra tai nạn giao thông là một lần người dân trong thôn thêm lo lắng khi đi qua khu vực này vào ban đêm”.

Nhận thấy nguy cơ mất ATGT ở khu vực này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Ninh Hòa đã phối hợp với Công an xã phát động thực hiện mô hình “Ánh sáng ATGT” và được người dân đồng tình ủng hộ. Người dân đã đóng góp kinh phí để lắp đặt 2 bóng đèn cao áp tại điểm giao giữa Quốc lộ 1 và đường dẫn vào thôn Ngọc Diêm. Từ khi có đèn chiếu sáng, người điều khiển phương tiện quan sát tốt hơn, việc đi lại vào ban đêm cũng thuận tiện hơn.

Đèn chiếu sáng lắp đặt tại khu vực đường thôn Ngọc Diêm giao với Quốc lộ 1 giúp người tham gia giao thông thuận lợi, an toàn hơn.

Mô hình “Ánh sáng ATGT” cũng được triển khai tại thôn Tân Thành đã góp phần giảm tình trạng va chạm giao thông tại điểm giao Quốc lộ 1 và đường vào thôn. “Khi được tuyên truyền, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, người dân hiểu và sẵn sàng chung tay đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tại ngã ba đường vào thôn giao với Quốc lộ 1”, ông Nguyễn Văn Mạnh (người dân thôn Tân Thành) cho biết.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Ninh Hòa, địa phương đã triển khai được 5 điểm chiếu sáng tại các thôn có đường giao thông giao nhau với Quốc lộ 1, gồm: Tân Thành, Ngọc Diêm, Tân Đảo, Vạn Thuận, Phú Hữu. Mỗi điểm được bố trí từ 2 đến 4 đèn cao áp, lắp đặt hai bên đường nhằm tăng khả năng chiếu sáng. Tổng kinh phí thực hiện tại các điểm chiếu sáng hơn 120 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn đóng góp của Nhân dân. Tùy từng vị trí, người dân tham gia đóng góp kinh phí, hỗ trợ lắp đặt và chi trả tiền điện.

Phát huy vai trò của người dân

Để có những kết quả tích cực nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã phối hợp với các lực lượng ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng; tổ chức kiểm tra, sửa chữa khi phát hiện sự cố. Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung, cũng như tham gia giám sát, phản ánh các trường hợp hư hỏng hoặc hành vi xâm hại hệ thống chiếu sáng. Ông Trương Trung Tín - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Ninh Hòa cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình “Ánh sáng ATGT” đã góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng tại các điểm giao giữa đường thôn và Quốc lộ 1. Qua đó, tình trạng va chạm, té ngã tại các điểm được lắp đặt đèn chiếu sáng đã giảm rõ rệt. Mô hình còn phát huy tinh thần tự nguyện đóng góp, chung tay của người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm ATGT tại khu dân cư.

Đường từ Quốc lộ 1 vào thôn Tân Thành đã được chiếu sáng vào ban đêm.

Trên địa bàn xã Nam Ninh Hòa, 9 thôn có tuyến đường chính giao nhau với Quốc lộ 1. Từ kết quả tích cực của mô hình, địa phương đang tiếp tục vận động người dân tại 2 thôn Tân Thủy và Tam Ích thực hiện mô hình này. Bên cạnh mô hình “Ánh sáng ATGT”, địa phương cũng quan tâm triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng đến hình thành các tổ môi trường cộng đồng tại các thôn. Đến nay, xã Nam Ninh Hòa đã thành lập được 16 tổ môi trường cộng đồng; duy trì 7 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Thời gian tới, Ban công tác Mặt trận các thôn tiếp tục phối hợp với các tổ chức liên quan tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch, đẹp. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân trao đổi, đề xuất giải pháp và thống nhất cách thực hiện hiệu quả.