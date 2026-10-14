Xã Nam Khánh Vĩnh khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 9 hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 9 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình.

Các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà gồm các ông, bà: Cao Thị Bích, Cao Văn Quy, Cao Phủng, Cao Thuận (thôn Tà Mơ); A Đó, Cao Đình, Cà Rơi (thôn Sơn Thái); Cao Là Xiêng (thôn Liên Sang) và Mang No (thôn Đá Bàn). Mỗi gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng và đối ứng ít nhất 25 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, địa phương cũng cử lực lượng đoàn viên, thanh niên và dân quân tự vệ hỗ trợ ngày công lao động giúp các gia đình xây nhà.

Các công trình dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 12-2026 để các gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của MTTQ và các cấp, ngành đối với công tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giám sát quá trình xây dựng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, công trình an toàn, chất lượng và sớm hoàn thành. Đồng thời, mong muốn các nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm, đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Các gia đình phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững…