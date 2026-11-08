Xã Nam Giang hoàn thành bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cử tri thôn Cha Val bỏ phiếu bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VĂN THỦY

Theo đó, công tác tổ chức tại các điểm bầu cử tại 6 thôn của xã Nam Giang đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, công khai, dân chủ và đúng trình tự quy định. Trước khi tiến hành biểu quyết, cử tri được thông tin đầy đủ về tiểu sử, quá trình công tác của những người được giới thiệu ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả, trong sáng 8/11, tất cả 6/6 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành công tác bầu cử. 100% cử tri đại diện hộ gia đình tham dự tại các hội nghị đã biểu quyết tán thành các nhân sự được giới thiệu.

Việc tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại xã Nam Giang là bước quan trọng trong công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở.

Qua đó, tạo tiền đề để các trưởng thôn nhiệm kỳ mới nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương.