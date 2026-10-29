Xã Năm Căn đồng loạt ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, xã Năm Căn ghi nhận 152 ca mắc SXH, 93 ổ dịch nhỏ rải rác ở các ấp.

Nhằm khống chế dịch bệnh, địa phương tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng từ ngày 29/10-4/11/2026, chọn ấp Cái Nai làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm chung.

Để chiến dịch đạt được hiệu quả cao, các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, UBND và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã trực tiếp xuống từng địa bàn, bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các lực lượng làm nhiệm vụ.

Đồng chí Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Năm Căn, thả cá bảy màu diệt lăng quăng tại hộ gia đình ở ấp Cái Nai, vận động người dân chủ động diệt lăng quăng, phòng, chống SXH.

Quán triệt phương châm “hướng dẫn người dân tự thực hiện chứ không làm thay”, các tổ công tác phối hợp cùng y tế, đoàn thể và dân quân "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kiểm tra dụng cụ chứa nước, hướng dẫn người dân cọ rửa lu khạp, lật úp vật dụng phế thải và thả cá bảy màu diệt lăng quăng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Năm Căn Hồ Trúc Giang (thứ ba từ phải sang) cùng tổ công tác tuyên truyền phòng, chống SXH cho người dân Ấp 2.

Chiến dịch đặt mục tiêu 100% ấp triển khai thực hiện; trên 90% hộ gia đình được kiểm tra và thả cá diệt lăng quăng; trên 85% hộ không còn lăng quăng sau chiến dịch; kéo giảm các chỉ số: Breteau (BI), nhà có lăng quăng (HI), vật chứa có lăng quăng (CI) đạt yêu cầu theo quy định của ngành y tế.

Tổ công tác kiểm tra kỹ lưỡng các dụng cụ chứa nước tại từng hộ gia đình.

Đợt ra quân lần này là sự tiếp nối quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch SXH được xã Năm Căn triển khai xuyên suốt từ đầu năm.

Theo đó, địa phương đã giám sát 100% ca bệnh, tổ chức 2 đợt diệt lăng quăng toàn xã, xử lý triệt để ổ dịch nhỏ, phun hoá chất diện rộng tại Ấp 2 và ấp Cái Nai..., nhằm bảo vệ sức khoẻ Nhân dân./.