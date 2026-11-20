Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, làm trưởng đoàn.

Trước khi làm việc với địa phương, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại ấp Kinh Tắc - địa bàn được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn dự kiến đề xuất xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Đoàn tìm hiểu tình hình triển khai các phong trào, cuộc vận động, hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là mô hình tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng” tại tuyến Kênh 5 với chiều dài trên 2.000 m, được lắp đặt 50 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 100 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi (bên trái, thứ tư từ ngoài vào) cùng các thành viên đoàn công tác gặp gỡ, nắm tình hình đời sống người dân tại ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn.

Báo cáo với đoàn tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Năm Căn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huỳnh Thị Mỹ cho biết: Thời gian qua, mô hình “Khu dân cư đoàn kết - ấm no - hạnh phúc" gắn với "Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt” đã được triển khai tại 10/10 ấp. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, bám sát 4 tiêu chí: đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Công tác vận động nguồn lực xã hội hoá chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, giữ gìn cảnh quan môi trường và an ninh trật tự được đẩy mạnh, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao sự chủ động của địa phương và tinh thần hưởng ứng tích cực của người dân trong việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Cho biết đợt khảo sát nhằm đánh giá sát thực tiễn để lựa chọn địa bàn đủ điều kiện xây dựng mô hình điểm, làm cơ sở chỉ đạo và nhân rộng trên toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi đề nghị xã Năm Căn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, phấn đấu trở thành điểm sáng của tỉnh trong thực hiện mô hình giai đoạn 2026-2027.

Đồng chí Nguyễn Tài Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Năm Căn, tiếp thu ý kiến của đoàn công tác

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