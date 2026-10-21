Xã Năm Căn bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, những ngày gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết. Trung bình mỗi ngày, Khoa Nhi tiếp nhận và điều trị nội trú từ 20 ca trở lên. Đáng chú ý, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, cơ thể mệt mỏi.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Năm Căn thăm hỏi tình hình sức khoẻ bệnh nhi đến từ ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn.

Có con nhập viện điều trị từ ngày 17/10, chị Lê Thị Hồng Nga, ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, không khỏi lo lắng khi thấy con sốt cao, mệt mỏi. Dù gia đình thường xuyên đốt nhang muỗi, xịt muỗi để phòng ngừa nhưng trẻ vẫn mắc bệnh.

Chị Lê Thị Hồng Nga chia sẻ: “Ở nhà, tôi cũng có đốt nhang muỗi, xịt muỗi hoài, hầu như đốt suốt luôn, chỉ khi vào phòng mới thôi. Hai ngày đầu, thấy bé cứ sốt li bì, uống thuốc hạ sốt hoài mà không hạ. Đến chiều ngày thứ hai, bé mới than mệt. Thấy cháu nổi mấy mục giống triệu chứng sốt xuất huyết nên đưa bé vào bệnh viện. Sau khi nhập viện, làm xét nghiệm thì được bác sĩ thông báo bé bị sốt xuất huyết”.

Theo số liệu ngành Y tế, từ ngày 1/1 đến ngày 20/10/2026, xã Năm Căn ghi nhận 125 ca mắc sốt xuất huyết, với 80 ổ dịch nhỏ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn đã chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc và trang thiết bị, bảo đảm tiếp nhận, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, hạn chế nguy cơ chuyển nặng.

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tiếp nhận, điều trị trung bình từ 20 ca sốt xuất huyết mỗi ngày, gồm bệnh nhân trên địa bàn xã và các địa phương lân cận.

Bác sĩ Phan Thành Lập, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, khuyến cáo: “Đối với bệnh sốt xuất huyết, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ sốt cao liên tục trên 39 độ C, kèm theo nhức đầu, đau cơ, đau khớp thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, hướng dẫn điều trị và theo dõi, tránh để bệnh diễn biến nguy hiểm”.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng tiến hành phun hoá chất tại các khu vực có ổ dịch nhỏ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm và vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.

Ngành Y tế xã Năm Căn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thả cá bảy màu và đậy kín các dụng cụ chứa nước nhằm diệt lăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành Y tế, ý thức chủ động phòng bệnh của mỗi hộ gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường. Đáng lưu ý, sốt xuất huyết không chỉ xảy ra ở trẻ em mà còn xuất hiện ở người lớn, với nhiều trường hợp có thể diễn biến nặng.

“Thông thường, các tháng 7, 9 và 11 là thời điểm nằm trong mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết, ở cả người lớn và trẻ em. Bên cạnh các trường hợp sốt xuất huyết ở trẻ em, tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở người lớn. Trong năm nay, tình hình sốt xuất huyết ở người lớn diễn biến tương đối phức tạp; có những trường hợp có thể chuyển sang sốc, gây nguy hiểm đến tính mạng”, Bác sĩ Phan Thành Lập lưu ý.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi-rút gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh này. Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng và loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước quanh nhà. Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và xã hội./.