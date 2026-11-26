Sáng 26-11, UBND xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027 và Kế hoạch quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027 của UBND xã. Hội nghị cũng thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Nam Cam Ranh trao giấy khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026; đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, duy trì sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đặc biệt, cần tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2027; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và cơ sở vật chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Dịp này, UBND xã Nam Cam Ranh khen thưởng 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026.