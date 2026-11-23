Chiều 23-11, UBND xã Nam Cam Ranh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã, với nhiều tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca kết hợp múa phụ họa. Các tiết mục được dàn dựng sáng tạo, thể hiện nhiều nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước; những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của dân tộc; vẻ đẹp con người Việt Nam và bản sắc văn hóa các vùng miền.

Tiết mục văn nghệ do Liên quân Phòng Văn hóa - xã hội, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công và Ban Quản lý dự án xã biểu diễn.

Chương trình không chỉ là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết mà còn góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Qua đó, lan tỏa tinh thần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Cam Ranh.