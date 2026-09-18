Xã Nam Cam Ranh phối hợp tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chiều 18-9, UBND xã Nam Cam Ranh phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Cam Ranh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 9 cho người dân thôn Hiệp Thanh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên thông tin những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quyền lợi của người tham gia, mức đóng, phương thức đóng, địa điểm đăng ký và các chế độ được hưởng. Các nội dung được trao đổi trực tiếp, tập trung giải đáp những vấn đề người dân quan tâm trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh tuyên truyền, đại diện BHXH cơ sở Cam Ranh và tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia BHXH đã tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đối tượng được chú trọng tuyên truyền, vận động là những người chưa tham gia, nhất là lao động tự do, chủ hộ kinh doanh.

Thông qua hội nghị, người dân có thêm thông tin về quyền lợi, mức đóng và phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời được giải đáp cụ thể những vấn đề còn vướng mắc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn xã Nam Cam Ranh.