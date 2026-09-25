Xã Nam Cam Ranh phối hợp phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

Ngày 25-9, UBND xã Nam Cam Ranh phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện, thuyền trưởng tham gia hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định về thủ tục cho phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB vào, rời cảng theo quy định của pháp luật hàng hải; trách nhiệm của chủ cảng, bến, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, thuyền trưởng và người lái phương tiện; quy định về neo đậu phương tiện, xếp, dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách đúng vị trí cảng, bến thủy nội địa được công bố, cấp phép hoạt động và thủ tục khai báo phương tiện vào, rời cảng, bến...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa tại địa phương. Qua đó, tăng cường phối hợp giữa Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa với chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa; trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn.