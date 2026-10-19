Xã Nam Cam Ranh kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 19-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Cam Ranh tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026).

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội; đồng thời động viên hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động hội tại địa phương.

Trao quyết định thành lập Chi hội Phụ nữ cơ quan Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cam Ranh.

Dịp này, Hội LHPN xã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Dân vũ - Dưỡng sinh thôn Mỹ Thanh với 15 thành viên. Hội cũng công bố quyết định thành lập Chi hội Phụ nữ cơ quan Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; chỉ định chi hội trưởng, chi hội phó và công nhận 2 hội viên danh dự, góp phần củng cố tổ chức hội, mở rộng mạng lưới tập hợp, kết nối hội viên và những cá nhân đồng hành với phong trào phụ nữ.

Ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ - Dưỡng sinh thôn Mỹ Thanh.

Hội LHPN xã cũng trao hỗ trợ 1 triệu đồng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; đồng thời tặng quà tri ân cán bộ hội qua các thời kỳ.