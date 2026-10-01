Xã Nam Cam Ranh công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Chiều 1-10, Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự các chi bộ trực thuộc; đồng thời công bố quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Nam Cam Ranh công bố các quyết định kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời công bố các quyết định thành lập mới và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư đối với 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Cùng với đó, Đảng ủy xã công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư 8 chi bộ thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Cam Ranh trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã công bố và trao quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, ngày 23-8, xã Nam Cam Ranh tổ chức bầu cử trưởng thôn tại 10/10 thôn trên địa bàn xã. Có 6.101/6.104 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95%. Kết quả, 10/10 ứng cử viên được giới thiệu đều trúng cử.

Lãnh đạo xã Nam Cam Ranh trao quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, trưởng thôn khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.