Xã Na Sang tiếp nhận quản lý hơn 13km đường biên giới

Theo nội dung bàn giao, đoạn biên giới quốc gia thuộc địa bàn xã Na Sang có chiều dài 13,025km, từ mốc quốc giới số 77 đến mốc quốc giới số 83+114m, không có biên giới trên sông, suối. Trên đoạn biên giới này có 7 vị trí cột mốc và 1 cọc dấu. Nội dung bàn giao kèm theo hồ sơ, bản đồ, phụ lục mô tả hướng đi của đường biên giới, mốc quốc giới và cọc dấu trên địa bàn. Việc bàn giao số liệu, hồ sơ nhằm thống nhất công tác quản lý, không làm thay đổi đường biên giới quốc gia và vị trí các mốc giới đã được xác định theo hồ sơ pháp lý, điều ước quốc tế liên quan.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Na Sang có trách nhiệm quản lý, lưu giữ, cập nhật số liệu về chiều dài đường biên giới, vị trí, số lượng mốc quốc giới, cọc dấu; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn và các cơ quan liên quan trong tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đường biên, mốc giới.

Đại diện Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh bàn giao đoạn biên giới quốc gia cùng hệ thống mốc quốc giới cho xã Na Sang quản lý, bảo vệ theo quy định.

Địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về biên giới quốc gia, nâng cao ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; kịp thời thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu xâm phạm, hư hỏng, xê dịch hoặc mất mốc quốc giới, cọc dấu.