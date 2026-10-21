Xã Mỹ Tịnh An: Tiếp nhận 382 triệu đồng chăm lo cho người nghèo
Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Mỹ Tịnh An (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận đăng ký ủng hộ từ các tập thể, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà tài trợ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, gồm: 107 triệu đồng tiền mặt, 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng, 300 phần quà trị giá 140 triệu đồng và Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 75 triệu đồng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Nguồn lực vận động góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Dịp này, xã Mỹ Tịnh An khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.
Ngay sau Lễ phát động, xã Mỹ Tịnh An tổ chức khánh thành, nghiệm thu công trình đường giao thông nông thôn kết hợp trồng cây xanh trên tuyến đường Mỹ Trung, ấp An Thị.
Công trình có chiều dài 2,4 km, điểm đầu giáp đường tỉnh 878B, điểm cuối giáp đường huyện 29; mặt đường rộng 3,5 m, kết cấu láng nhựa hai lớp, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí đầu tư 4,2 tỷ đồng từ ngân sách xã.
Cùng với việc đưa tuyến đường vào sử dụng, địa phương trồng 360 cây bằng lăng dọc tuyến, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sống.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-my-tinh-an-tiep-nhan-382-trieu-dong-cham-lo-cho-nguoi-ngheo-a246453.html