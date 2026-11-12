Xã Mỹ Tịnh An: Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau dông, lốc

Cụ thể, tại ấp Trung Thạnh, có 3 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Bốn bị hư hỏng 26 tấm fibro xi măng, 3 cây vú sữa bị ngã đổ, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng; hộ ông Trần Văn Tâm bị tốc toàn bộ mái tôn với diện tích khoảng 60 m², thiệt hại ước 35 triệu đồng; hộ ông Trần Văn Trứng bị hư hỏng khoảng 100 m² mái tôn và 22 tấm fibro xi măng, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Sau khi xảy ra dông, lốc, lãnh đạo UBND xã Mỹ Tịnh An chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Tại ấp An Thị, hộ bà Trịnh Thị A bị tốc khoảng 30 m² mái tôn và 20 m² la phông, thiệt hại ước tính 15 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND xã Mỹ Tịnh An chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, bảo vệ tài sản; đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.