PHÁT HUY TIỀM NĂNG SAU SÁP NHẬP

Xã Mỹ Tịnh An được thành lập năm 2025 trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Mỹ Tịnh An, Hòa Tịnh, Trung Hòa và Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ), trong đó, Mỹ Tịnh An và Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Hòa Tịnh và Tân Bình Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn xã có hơn 4.025 ha cây ăn trái, trong đó thanh long gần 1.956 ha.

Sau sáp nhập, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Toàn xã có hơn 4.000 ha cây ăn trái, cùng 74 doanh nghiệp, 410 hộ kinh doanh, 7 hợp tác xã và 37 tổ hợp tác. Đây là những lợi thế quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Địa phương xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế và công trình dân sinh; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò chủ thể của người dân.

CHỦ TỊCH UBND XÃ MỸ TỊNH AN ĐẶNG THỊ MINH KHAI

Đồng chí Hồ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đang rà soát, tích hợp và xây dựng lại quy hoạch phù hợp với đặc điểm từng vùng sản xuất, ưu tiên nguồn lực đầu tư giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, phát huy hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập.

Qua rà soát, đến đầu tháng 9-2026, xã đạt 4/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tương ứng 37/47 chỉ tiêu; còn 6 tiêu chí với 10 chỉ tiêu chưa đạt. 4 tiêu chí đã hoàn thành gồm: Phát triển kinh tế nông thôn; Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; Giảm nghèo và an sinh xã hội; Xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công.

Nhiều chỉ số đáng ghi nhận: Tỷ lệ nghèo đa chiều còn 1,63%, thấp hơn mức yêu cầu 2,2%; 99,22% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 94,92% hộ có nhà ở kiên cố; 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động.

Đáng chú ý, 15 tuyến đường xã với tổng chiều dài gần 29 km được nhựa hóa 100%; toàn bộ hộ dân được sử dụng điện an toàn, ổn định.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và phát triển kinh tế nông nghiệp là những điểm sáng của Mỹ Tịnh An. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hoạt động theo hướng thuận tiện, lấy người dân làm trung tâm; tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình đạt 97,14%, vượt yêu cầu 90%.

Đồng chí Đặng Thị Minh Khai (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND xã, thăm mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của anh Phạm Văn Khuê.

Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết, người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, hồ sơ thiếu được thông tin kịp thời, có thể đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính mà không cần trực tiếp quay lại.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Tiền, người đến làm giấy khai sinh cho con, chia sẻ rất hài lòng khi được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ giải quyết sớm hơn giấy hẹn từ 2 - 3 ngày.

Trong phát triển kinh tế, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa vùng sản xuất. Toàn xã hiện có 35 mã số vùng trồng, trong đó 31 mã phục vụ xuất khẩu thanh long, dừa; 3 giấy chứng nhận VietGAP và 7 sản phẩm OCOP.

Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt 62,5%; thu nhập bình quân đầu người dự kiến cuối năm 2026 đạt 75,6 triệu đồng, tăng 9,5% so với năm trước.

Hợp tác xã Thiên Phúc là một trong những mô hình tiêu biểu trong tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản. Thành lập năm 2018 với 21 thành viên; đến nay, hợp tác xã phát triển lên 229 thành viên, có 5 sản phẩm OCOP 3 sao từ thanh long, bưởi và mãng cầu.

Ngoài đẩy mạnh xuất khẩu thanh long, dưa hấu, mít, hợp tác xã định hướng mở rộng sản phẩm bưởi, sầu riêng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Cùng với kinh tế hợp tác, các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất cũng tạo hướng phát triển mới. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của anh Phạm Văn Khuê.

Trang trại được đầu tư theo quy trình khép kín, trang bị hệ thống máng ăn, vòi nước tự động, quạt làm mát và chiếu sáng điều chỉnh theo thời gian, giúp kiểm soát môi trường chăn nuôi.

Theo anh Khuê, việc tự động hóa các khâu cho ăn, thu hoạch trứng và vệ sinh chuồng trại giúp giảm công lao động, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật và an toàn sinh học, năm 2023, sản phẩm trứng gà tươi của trang trại được công nhận đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi.

TẬP TRUNG THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN”

Bên cạnh kết quả đạt được, các chỉ tiêu còn thiếu tập trung ở những lĩnh vực cần nhiều thời gian và kinh phí đầu tư. Trong đó, quy hoạch được xác định là nhiệm vụ ưu tiên do các đồ án trước đây không còn phù hợp với địa giới hành chính mới.

UBND xã đã phê duyệt đề cương, dự toán lập Quy hoạch chung xã với kinh phí từ ngân sách tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026.

Về hạ tầng thương mại, địa phương hiện có 4 chợ và 1 cửa hàng Bách hóa Xanh, nhưng các chợ mới đáp ứng 12/18 chỉ tiêu. Những nội dung cần bổ sung gồm: Khu vực giữ xe, nơi thu gom rác, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cân đối chứng và sổ ghi chép nguồn gốc thực phẩm tươi sống.

Xã đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11-2026 bằng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa. Đáng chú ý, lĩnh vực văn hóa, giáo dục còn nhiều khó khăn.

Xã chưa có thư viện công cộng, một số nhà văn hóa ấp chưa đáp ứng yêu cầu. Địa phương dự kiến đầu tư thư viện khoảng 1,7 tỷ đồng, chỉnh trang nhà văn hóa xã và đầu tư các nhà văn hóa, trụ sở ấp khoảng 3 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027.

Một thách thức khác là phát triển thương mại điện tử. Hiện chỉ có 15/820 hộ kinh doanh cá thể bán hàng trên các nền tảng điện tử, chiếm 1,83%, trong khi yêu cầu trên 20%.

Dù đã thành lập 13 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 13 ấp, hoạt động hỗ trợ kinh doanh trực tuyến vẫn chưa phát huy hiệu quả. Xã dự kiến phối hợp các sở, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn quảng bá sản phẩm và livestream bán hàng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026.

Mỹ Tịnh An đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 4-2027. Theo lộ trình, tháng 3-2027, xã hoàn thành báo cáo kết quả, gửi hồ sơ thẩm tra và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; tháng 4-2027 hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. Từng tiêu chí được phân công cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách.

Với nền tảng được kế thừa từ 4 xã trước sáp nhập, cùng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác và sự đồng thuận của người dân, Mỹ Tịnh An có nhiều điều kiện để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Việc xác định rõ những “điểm nghẽn”, phân công trách nhiệm và xây dựng lộ trình cụ thể đang tạo động lực để địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững.