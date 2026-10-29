Xã Mỹ Tịnh An bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết

Đồng chí Nguyễn Tấn Vững, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tịnh An trao Quyết định bàn giao nhà cho ông Phạm Thanh Tuấn.

Căn nhà bàn giao cho hộ ông Phạm Thanh Tuấn có diện tích sử dụng 40 m², kết cấu vách tường, mái tôn, nền xi măng, với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Căn nhà bàn giao cho hộ ông Trần Văn Lộc, có diện tích sử dụng 70 m², kết cấu vách tường, mái tôn, nền xi măng, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng.

Cả 2 căn nhà đều được Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng mỗi căn, thông qua Quỹ "Vì người nghèo” xã Mỹ Tịnh An; phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp.

Bàn giao nhà cho hộ ông Trần Văn Lộc.

Việc bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tịnh An trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời ghi nhận sự đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.