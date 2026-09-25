Xã Mỹ Thọ: Triển khai mô hình 'An sinh cộng đồng'

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhận các Bảng tượng trưng của các mạnh thường quân hỗ trợ.

Thực hiện Kế hoạch số 59 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp về phối hợp triển khai Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2026 - 2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thọ tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trọng tâm là lắng nghe tâm tư của người dân và phát huy sức mạnh nội lực từ mô hình điểm “An sinh cộng đồng”.

Theo rà soát năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030, toàn xã Mỹ Thọ hiện còn 40 hộ nghèo và 91 hộ cận nghèo. Để công tác hỗ trợ đi vào thực chất, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp cùng UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị gặp gỡ trực tiếp các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đối thoại, Mặt trận nắm bắt kịp thời những khó khăn, tâm tư và nhu cầu bức thiết của người dân về sinh kế, học nghề, vốn vay ưu đãi cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy mô nhỏ.

Song song với công tác tuyên truyền khơi dậy ý chí tự lực vươn lên, Mặt trận xã đã làm tốt vai trò cầu nối huy động các nguồn lực toàn xã hội.

Đặc biệt, điểm sáng trong công tác an sinh tại xã là việc duy trì và nhân rộng mô hình “An sinh cộng đồng” gắn liền với hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và Tổ Nhân dân tự quản.

Dịp này, các mạnh thường quân trao Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 2 tấn gạo, 2.000 phần quà trung thu, 50 suất học bổng tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó hiếu học.