Xã Mỹ Thọ: Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Mười, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Tiểu ban nội dung diễn tập tỉnh.

Quang cảnh Lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Thọ năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí yêu cầu vận hành đúng cơ chế, xử trí tình huống sát thực tế địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định về bảo mật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong ngày 5-11, xã Mỹ Thọ thực hành vận hành cơ chế chuyển Lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng theo tình huống giả định. HĐND xã tổ chức kỳ họp chuyên đề quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, xem xét, quyết nghị các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nội dung về ngân sách và biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Ở phần thực binh, Công an xã phối hợp với các lực lượng liên quan xử trí tình huống giả định một nhóm người tập trung gây rối tại trụ sở UBND xã, đưa ra yêu sách liên quan đến ô nhiễm môi trường và đòi lại phần đất đã hiến cho Nhà nước, còn dư sau sáp nhập.

Các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ theo phương án diễn tập khi tình huống diễn biến phức tạp, lập lại trật tự tại khu vực.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà, động viên các lực lượng tham gia phần thực binh xử trí tình huống về an ninh, trật tự tại xã Mỹ Thọ.

Theo chương trình, ngày 6-11, xã Mỹ Thọ tiếp tục diễn tập nội dung tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị địa phương tổ chức rút kinh nghiệm sau diễn tập, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ, nâng cao khả năng xử trí tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.