Xã Mỹ Thọ: Đưa chính sách An toàn khu đến từng xóm, ấp

Khi nghe thông tin xã Mỹ Thọ được công nhận là xã An toàn khu, chị Lê Thị Nhãn (ấp AB) vui mừng không chỉ vì những đóng góp của quê hương được ghi nhận, mà còn vì người dân được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế trong 5 năm.

Cán bộ địa phương hướng dẫn người dân kê khai, rà soát thông tin để bảo đảm các đối tượng đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế xã An toàn khu.

Gia đình chị Nhãn có 7 thành viên, kinh tế còn nhiều khó khăn. Nếu mua bảo hiểm y tế cho cả nhà, tổng chi phí hằng năm là khoản không nhỏ đối với một nông hộ như gia đình chị. Vì vậy, việc được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định giúp gia đình chị giảm áp lực.

Niềm vui của gia đình chị Nhãn cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân Mỹ Thọ khi chính sách tri ân vùng căn cứ cách mạng đang từng bước đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Bình (Tổ 15, ấp Tây Mỹ) cho biết, người dân được Ban nhân dân ấp thông tin khá cụ thể; đồng thời, hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp giấy tờ và thông tin bảo hiểm y tế. Theo ông Bình, nhiều người dân nông thôn, nhất là người lớn tuổi, vẫn còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ. Vì vậy, việc cán bộ trực tiếp hướng dẫn không chỉ giúp người dân sớm hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách, mà còn từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Xã Mỹ Thọ được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là xã An toàn khu theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 21-8-2026. Không để chính sách dừng lại ở quyết định hành chính, ngày 27-8-2026, UBND xã ban hành Công văn số 1751/UBND-HC, phân công cụ thể trách nhiệm của từng ngành, đơn vị trong việc rà soát, xác định đối tượng và hoàn thiện danh sách người đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ Đoàn Thanh Liêm, Phòng Văn hóa - Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp danh sách; Công an xã đối chiếu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với tình hình cư trú thực tế; trưởng các ấp trực tiếp rà soát từng hộ, thu thập thông tin Căn cước và VNeID mức độ 2. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đồng loạt tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các cuộc họp tổ, hội.

Việc phối hợp còn được mở rộng đến trường học và doanh nghiệp. Các trường được đề nghị dừng vận động thu tiền bảo hiểm y tế đối với học sinh thuộc diện thụ hưởng; doanh nghiệp phối hợp điều chỉnh mã quyền lợi cho người lao động. Người đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hướng dẫn hoàn trả phần tiền đóng còn dư theo quy định. Đặc biệt, những trường hợp đang nằm viện hoặc có nhu cầu khám, chữa bệnh gấp được ưu tiên xác minh, chuyển hồ sơ xử lý kịp thời.

Ở tuyến cơ sở, mỗi trường hợp vướng mắc đều được theo dõi đến cùng. Trưởng Ban nhân dân ấp Tây Mỹ Võ Thị Kim Ngân cho biết, khó khăn phổ biến là thông tin cư trú chưa đồng bộ, người dân không nhớ thời hạn thẻ hoặc chưa xác định mình đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm nào. Có trường hợp không tích hợp được thẻ trên VNeID, cán bộ ấp phải ghi nhận lại số căn cước, số điện thoại, sau đó phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã và cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra, giải đáp. Ấp Tây Mỹ còn chủ động phân loại học sinh, sinh viên, người lao động, người hưởng lương hưu và các nhóm đối tượng khác để giải thích rõ quyền lợi.

Từ những đợt ra quân kéo dài nhiều ngày đến việc kiên trì xử lý từng trường hợp chưa đồng bộ dữ liệu, Mỹ Thọ đang cho thấy một cách làm trách nhiệm và gần dân. Khi từng trường hợp được rà soát, từng khó khăn được tháo gỡ, chính sách An toàn khu thực sự trở thành điểm tựa an sinh, củng cố niềm tin của người dân và tiếp nối đạo lý tri ân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.