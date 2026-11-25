TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG

Giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất của người dân, nhất là đối với địa bàn có hoạt động sản xuất nông nghiệp như xã Mỹ Thiện.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Mỹ Thiện được quan tâm đầu tư, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Những tuyến đường được đầu tư xây dựng, nâng cấp không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các khu dân cư, mà còn góp phần kết nối vùng sản xuất, tạo thuận lợi trong vận chuyển nông sản, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, xã Mỹ Thiện huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; quan tâm rà soát hiện trạng hệ thống giao thông, xác định những tuyến đường cần đầu tư, nâng cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy UBND xã và các ngành có liên quan các tuyến đường liên xã được đầu tư cơ bản hoàn thành. Đối với hệ thống đường thôn, ngõ, xóm, đạt tỷ lệ trên 50%.

Đây là phần hạ tầng còn nhiều dư địa cần tiếp tục đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân.

Để từng bước khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông, xã Mỹ Thiện xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp các tuyến đường theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và nhu cầu thực tế.

Trong năm 2026, địa phương xây dựng nâng cấp các tuyến đường gồm: Đường kinh 5 (Bờ Đông), ấp Mỹ Hiệp và đường Tây kinh 28, ấp Mỹ Thị B và Đường Bờ tây kinh Bằng Lăng với tổng chiều dài 5 km; đồng thời, thực hiện duy tu, dặm vá, sửa chữa các tuyến đường nhằm góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông.

MỞ RỘNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Dự kiến đến năm 2029, hệ thống giao thông nông thôn của xã cơ bản đạt được nội dung tiêu chí 2.1 của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ước tính trong kế hoạch, tổng kinh phí ước thực hiện các công trình giao thông trên 112 tỷ đồng, dự kiến đề xuất tỉnh hỗ trợ. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhất là đối với những tuyến đường có chiều dài lớn, cần nguồn vốn đầu tư đáng kể.

Trưởng Phòng Kinh tế xã Mỹ Thiện Lê Thanh Dân cho biết: “Địa phương xác định đầu tư giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo lộ trình cụ thể.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, xã ưu tiên những tuyến đường có hiệu quả đầu tư cao, có nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa lớn; những khu vực còn khó khăn về giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, địa phương tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và bảo vệ các công trình giao thông”.

Bà Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ Ấp 1) chia sẻ: “Đường giao thông được đầu tư khang trang, thuận tiện giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, nhất là vào mùa mưa.

Đối với những hộ sản xuất nông nghiệp, đường thông thoáng giúp việc vận chuyển nông sản, hàng hóa nhanh chóng, giảm bớt khó khăn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ. Vì vậy, người dân rất mong các tuyến đường xuống cấp, còn nhỏ hẹp sớm được quan tâm nâng cấp; đồng thời sẵn sàng phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai công trình”.

Với kế hoạch đầu tư từng giai đoạn, xã Mỹ Thiện đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Những tuyến đường được nâng cấp, xây dựng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.