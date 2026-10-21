Xã Mỹ Thiện: Phát triển sầu riêng thành cây kinh tế chủ lực

XÂY DỰNG VÙNG TRỒNG BỀN VỮNG

Những năm gần đây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trở thành xu hướng tại xã Mỹ Thiện. Sự chuyển dịch này góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, mở ra cơ hội cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.

Người dân xã Mỹ Thiện chăm sóc vườn sầu riêng theo quy trình kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Ảnh: CHIÊU NAM

Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có trên 4.900 ha vườn cây ăn trái, diện tích cho thu hoạch khoảng 2.576 ha, với tổng sản lượng các loại trái cây đạt trên 51.000 tấn. Các loại cây trồng chủ yếu gồm: Chanh, mít, ổi, sầu riêng và một số loại cây ăn trái khác.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thể hiện sự chủ động của nông dân trong lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện canh tác và nhu cầu thị trường.

Trong đó, sầu riêng được kỳ vọng tiếp tục phát huy lợi thế về giá trị thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Cùng với việc phát triển diện tích, xã Mỹ Thiện chú trọng hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác sầu riêng. Công tác khuyến nông được triển khai thông qua các lớp tập huấn về quản lý sinh vật gây hại, kỹ thuật xử lý ra hoa và chăm sóc vườn cây.

Thời gian qua, địa phương phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình “Xây dựng vùng trồng sầu riêng bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm phát thải năm 2026” tại Ấp 1 và Ấp 3. Hoạt động triển khai mô hình có sự tham gia của 95 hộ dân tại cuộc họp ở Ấp 3.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng mã số vùng trồng cũng được địa phương quan tâm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn xã có 23 mã số vùng trồng, trong đó có 13 mã số vùng trồng sầu riêng và 10 mã số vùng trồng mít. Cơ quan chuyên môn đang phối hợp với Phòng Kinh tế xã thẩm định các vườn sầu riêng để cấp mới dự kiến 5 mã số vùng trồng.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ

Sầu riêng là loại cây ăn trái có tiềm năng tạo giá trị kinh tế cao, song hiệu quả sản xuất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Năng suất, chất lượng trái, chi phí đầu tư, thời điểm thu hoạch và giá bán.

Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao kỹ thuật canh tác, nông dân Mỹ Thiện cần quan tâm chi phí sản xuất, lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp và chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phan Văn Hảo, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mỹ Tân (xã Mỹ Thiện) cho biết: “Hiện, HTX có 930 thành viên, chủ yếu trồng cây sầu riêng với diện tích khoảng 300 ha. Thời gian qua, HTX chú trọng vận động thành viên áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng nông sản. Đồng thời, HTX phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc vườn cây, quản lý sâu bệnh, xử lý ra hoa và thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, hướng đến phát triển cây sầu riêng bền vững”.

Một trong những hướng đi quan trọng là tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp và các đơn vị thu mua. Thông qua liên kết, người trồng có điều kiện tiếp cận thông tin thị trường, thống nhất quy trình sản xuất và từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung.

Đồng thời, việc tổ chức sản xuất theo nhóm hộ hoặc tổ hợp tác tạo thuận lợi cho tập huấn kỹ thuật, quản lý mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng nông sản.

Theo lãnh đạo địa phương, thời gian qua, địa phương quan tâm định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, trong đó cây sầu riêng đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quản lý sâu bệnh và phát triển vùng trồng theo hướng an toàn, bền vững.

Phát triển cây sầu riêng trở thành cây kinh tế chủ lực không chỉ là câu chuyện mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng, mà còn là quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất từ số lượng sang chất lượng, từ canh tác riêng lẻ sang liên kết và từ tiêu thụ truyền thống sang đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Với nền tảng vườn cây ăn trái hiện có cùng những bước đi trong xây dựng vùng trồng bền vững, Mỹ Thiện có thêm điều kiện khai thác tiềm năng cây sầu riêng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.