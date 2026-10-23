Xã Mỹ Thiện: Hoàn thành Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Cuộc diễn tập chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển Lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phần vận hành cơ chế, thực hiện đúng cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chức năng tham mưu. Các cuộc họp diễn ra đúng quy trình, thứ tự; nội dung đánh giá rõ tình hình địch, tình hình ta về thuận lợi, khó khăn, sát với thực tiễn địa phương.

Đại tá Nguyễn Cao Thăng và đồng chí Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thiện, trao quà cho các bộ phận diễn tập thực binh.

Đối với phần thực binh, các nội dung đã tạo nên tính logic liên hoàn trong suốt quá trình diễn tập thể hiện kết quả lãnh đạo của cấp ủy đảng và điều hành của chính quyền.

Các lực lượng thực binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, góp phần cho cuộc diễn tập thành công tốt đẹp.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã Mỹ Thiện đạt mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.