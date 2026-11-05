Xã Mỹ Thiện: Đưa tiện ích số đến từng người dân

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, xã Mỹ Thiện tập trung huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về định danh điện tử, dữ liệu dân cư và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tích hợp, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã.

Trong đó, Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành, đoàn thể và địa phương hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID.

Theo Công an xã Mỹ Thiện, tính đến ngày 31-10-2026, toàn xã có 26.429 người được cấp Căn cước; 24.781 tài khoản định danh điện tử được thu nhận, trong đó có 24.458 tài khoản đã kích hoạt.

Tỷ lệ kích hoạt đạt 98,9% trên tổng số tài khoản đã thu nhận và đạt 93,15% dân số. Cùng với đó, việc tích hợp các thông tin, giấy tờ thiết yếu trên ứng dụng VNeID được quan tâm thực hiện.

Để hỗ trợ người dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp giấy tờ.

Việc hỗ trợ được duy trì cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, nhất là đối với những trường hợp người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Một trong những điểm nhấn trong công tác chuyển đổi số ở xã Mỹ Thiện là phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Các tổ phối hợp với lực lượng Công an, trạm y tế, ngân hàng và các ấp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số.

Địa phương xác định chuyển đổi số xuất phát từ nhu cầu thực tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn và trách nhiệm thực hiện; phát huy vai trò của lực lượng Công an, ngành Y tế, các ban, ngành, đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Đồng thời, tập trung rà soát từng trường hợp chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chưa tích hợp giấy tờ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

CHỦ TỊCH UBND XÃ MỸ THIỆN PHÙNG THANH QUANG

Thành viên các tổ trực tiếp hỗ trợ người dân tại nhà văn hóa ấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trạm y tế, trường học và đến tận nhà đối với những trường hợp gặp khó khăn trong việc sử dụng điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Văn Phước, ngụ ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Thiện chia sẻ: “Thời gian qua, địa phương và lực lượng Công an thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trên điện thoại, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tích hợp các loại giấy tờ cần thiết.

Nhờ được hướng dẫn tận tình, người dân chúng tôi hiểu rõ hơn về tiện ích của chuyển đổi số, từng bước biết sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, không phải đi lại nhiều như trước”.

Không chỉ tập trung vào định danh điện tử, xã Mỹ Thiện còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội. Theo báo cáo của UBND xã, đến ngày 27-10, 100% người dân toàn xã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe đã được cập nhật lên cổng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.

Đây là những tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ y tế, chính sách an sinh trên môi trường số.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chuyển đổi số ở Mỹ Thiện đang từng bước đi vào chiều sâu. Từ những thao tác thiết thực trên điện thoại thông minh đến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, hướng đến xây dựng chính quyền số, phát triển công dân số, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.