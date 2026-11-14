Xã Mỹ Thành: Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo an sinh xã hội

CỘNG ĐỒNG SẺ CHIA

Từ đầu năm đến nay, toàn xã trao 12 căn nhà “Đại đoàn kết”, cho: 3 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, 6 hộ khó khăn về nhà ở và 1 hộ chính sách khó khăn.

Đại biểu tham dự Lễ bàn giao nhà chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Đỗ Thị Mười.

Nguồn lực xây nhà được huy động từ nhiều phía như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Hội Hữu nghị, Công ty TNHH Tập đoàn Nệm Kim Cương, Công ty DCI, Quỹ Vì người nghèo xã cùng nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Mức hỗ trợ mỗi căn từ 50 đến 80 triệu đồng. Số tiền này không chỉ giúp đỡ về vật chất, mà còn là động lực để các hộ gia đình chủ động đối ứng thêm kinh phí, xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang hơn.

Mỹ Thành còn nhiều khó khăn, nên cách lo thiết thực nhất là lo cho người nghèo, trước hết là các em nhỏ.

Chúng tôi mong muốn các em có điều kiện đến trường, những em bị bệnh tật được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Vì vậy, sau khi thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em, xã hỗ trợ các em qua nhiều đợt.

Trong ngày công bố thành lập quỹ, khi hình ảnh các em được chiếu lên, nhiều nhà hảo tâm đã xúc động rơi nước mắt. Đó là điều rất ý nghĩa, tiếp thêm cho chúng tôi quyết tâm làm tốt hơn nữa.

ĐỒNG CHÍ HUỲNH VŨ PHƯƠNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ MỸ THÀNH

Nhờ vậy, người dân dần chuyển từ tâm lý trông chờ, thụ động sang chủ động an cư, làm chủ cuộc sống và quyết tâm thoát nghèo bền vững.

Là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách, bà Nguyễn Thế Hoa (sinh năm 1962, Ấp 8) chia sẻ: “Có được ngôi nhà che nắng, che mưa là ước mơ của gia đình tôi bấy lâu nay. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm mà ước mơ ấy đã thành hiện thực. Có chỗ ở ổn định, tôi có thêm quyết tâm để nuôi các cháu học hành ngoan giỏi, sớm vươn lên ổn định cuộc sống”.

Cùng chung niềm vui, bà Đỗ Thị Mười (sinh năm 1958, Ấp 2) cho biết, gia đình rất biết ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ xây dựng căn nhà rộng 48 m², vách tường, nền gạch men, mái tôn, tổng trị giá 90 triệu đồng.

“Từ đây, gia đình có nơi ở ổn định, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió; yên tâm sinh sống, lao động sản xuất”, bà Mười bày tỏ.

Theo đồng chí Võ Chí Sắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thành, mỗi căn nhà được trao không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng đối với người nghèo.

Những kết quả đạt được góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; đồng thời, khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đơn vị tài trợ và cộng đồng dân cư.

“Xã hội hóa an sinh là cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương còn nhiều khó khăn. Mỗi căn nhà, mỗi phần quà trao đi là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng chí Võ Chí Sắc nhấn mạnh.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ nhà ở. Hiện, nhiều căn nhà khác đang được xúc tiến với sự đồng hành của các doanh nghiệp, ngân hàng như: Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành, Agribank.

Trong đó, một số căn đã khởi công, số còn lại đang hoàn tất hồ sơ, chờ nguồn kinh phí hỗ trợ. Bên cạnh đó, xã còn được Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ thêm kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn; đồng thời, tiếp tục vận động xây nhà cho những trường hợp đang chờ hoàn tất thủ tục đất đai.

CHĂM LO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, điểm nhấn trong công tác an sinh xã hội của xã Mỹ Thành là việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em. Đây là quỹ nhằm chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và trẻ em bệnh tật.

Những phần quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tiếp thêm niềm tin cho các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường.

Dù mới đi vào hoạt động, nhưng quỹ nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền gần 300 triệu đồng.

Từ ngày thành lập đến nay, quỹ chi hơn 65 triệu đồng, mỗi đồng tiền của quỹ đều được chi đúng đối tượng, đúng thời điểm các em cần được quan tâm nhất. Ngay trong Lễ thành lập, xã tặng 15 phần quà cho trẻ em bệnh tật, trị giá 15 triệu đồng.

Sau đó, quỹ kịp thời hỗ trợ 5 triệu đồng thăm hỏi các gia đình có trẻ em bị thiệt hại trong vụ cháy tại chợ Bà Tồn. Nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, quỹ tiếp tục dành 32 triệu đồng tặng quà cho trẻ em khuyết tật.

Dịp Trung thu, 65 phần quà, tổng trị giá gần 13 triệu đồng, đã được trao đến tay trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Nhằm động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường.

Đối với đợt vận động tiếp theo, dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán, khi cán bộ, công chức, viên chức nhận lương, thưởng, xã phát động đóng góp một ngày lương.

Những phần quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tiếp thêm niềm tin cho các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường.

Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa chính sách, phát huy tinh thần chủ động đối ứng, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Võ Chí Sắc cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, công chức, viên chức chung tay đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em, để các em nghèo, các em khuyết tật, bệnh tật được đến trường và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Quỹ sẽ được quản lý công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng người, đúng việc”.

Từ những ngôi nhà mới khang trang đến những phần quà đến tay các em có hoàn cảnh khó khăn, xã hội hóa an sinh ở Mỹ Thành đang phát huy hiệu quả thiết thực.

Cách làm này không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt của người nghèo, mà còn khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên của người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

Đó là kết quả của sự đồng hành giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.