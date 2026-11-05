Xã Mỹ Thành: 'Điểm sáng' OCOP, động lực phát triển bền vững

“ĐIỂM SÁNG” NHANG SẠCH AN KHANG

Tiêu biểu là cơ sở Nhang sạch An Khang, từ cơ sở gia công qua nhiều năm, hộ kinh doanh Nhang sạch An Khang đã xây dựng thương hiệu riêng, bán hàng trên nền tảng số, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Cơ sở Nhang sạch An Khang tạo việc làm cho gần 40 lao động địa phương.

Anh Đinh Thanh Sáng, chủ hộ kinh doanh Nhang sạch An Khang, cho biết, gia đình làm nghề nhang từ năm 2006, chủ yếu gia công xuất khẩu sang Ấn Độ, Thái Lan. Đến năm 2019, đơn hàng bị ngừng lại, cơ sở đứng trước nhiều khó khăn.

Anh Sáng chủ động chuyển hướng nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu Nhang sạch An Khang. Đến năm 2022, cũng chính anh đưa sản phẩm lên trang TikTok, tạo điểm nhấn cho sản phẩm.

Điểm làm nên khác biệt của sản phẩm Nhang sạch An Khang là ở nguyên liệu tự nhiên, những vật liệu tự thân đã có mùi thơm như: Vỏ quế, lá khuynh diệp, rễ cây bài, gừng… Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là trong đời sống tâm linh.

Trong các loại hương liệu ấy, lá khuynh diệp là nguyên liệu có sẵn ở địa phương, cũng là dòng sản phẩm chủ lực và bán chạy nhất của cơ sở. Bên cạnh đó, một nguyên liệu địa phương khác là gừng. Anh Sáng cho biết, cơ sở mua củ gừng tươi ngay tại địa phương, cắt lát phơi, tích trữ, sau đó xay dần để đưa vào sản xuất.

Cách làm này tuy mất nhiều thời gian nhưng giúp cơ sở có nguồn hương liệu ổn định; đồng thời, gắn sản phẩm với vùng nguyên liệu quen thuộc của người dân. Đây cũng là cách để một hộ sản xuất nhỏ tận dụng thế mạnh sẵn có tại chỗ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài.

Còn một số loại khác, anh Sáng phải nhập từ miền Trung, miền Bắc. Việc kết hợp nguyên liệu của địa phương với nguyên liệu nhập từ vùng khác cho thấy cách làm linh hoạt, ưu tiên những nguyên liệu tại chỗ, bổ sung những nguyên liệu cần thiết để sản phẩm giữ được hương thơm tự nhiên.

Nhờ bán đa kênh trên: TikTok Shop, Shopee, Facebook, mỗi ngày cơ sở có khoảng 500 đơn hàng khắp nơi trong cả nước, nhiều nhất là khu vực miền Nam.

Hiện cơ sở có hơn 40 lao động, chủ yếu là phụ nữ tại địa phương, làm theo hình thức khoán sản phẩm, linh hoạt thời gian; thu nhập bình quân khoảng 200.000 đồng/ngày, tương đương 4 - 5 triệu đồng/tháng. Bà Võ Thị Bảnh (67 tuổi, Ấp 1) là một trong những lao động gắn bó với cơ sở nhiều năm nay cho biết: “Nhờ có cơ sở này mà chị em chúng tôi có việc làm. Tôi lớn tuổi rồi nên khó xin việc. Đối với tôi, đây không chỉ là thu nhập, mà còn là niềm vui, là cảm giác mình vẫn còn hữu ích”. Thời gian tới, anh Sáng tiếp tục tập trung xây dựng thương hiệu, nghiên cứu các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Amazon, Alibaba để đưa sản phẩm ra nước ngoài. “Lần này sẽ là xuất khẩu thương hiệu, không phải bán hàng thô như đã làm”, anh Sáng khẳng định.

MỞ RỘNG CHUỖI LIÊN KẾT

Nhang sạch An Khang chỉ là một trong những điểm sáng của Mỹ Thành. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Trèo, toàn xã hiện có 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, gồm: Cá sốt mayonnaise, lạp xưởng, nhang, yến sào và gạo, thuộc 1 doanh nghiệp và 4 hộ kinh doanh.

Thương hiệu Nhang sạch An Khang được bán trên các trang: TikTok Shop, Shopee, Facebook.

Kết quả này cho thấy, việc phát triển OCOP của địa phương đã đi đúng hướng: Từng bước đa dạng hóa sản phẩm, phát huy lợi thế nguyên liệu tại chỗ; đồng thời, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mỹ Thành xác định nông nghiệp vẫn là nền tảng, với trái cây và lúa là các sản phẩm chủ lực. Xã tiếp tục xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để nông sản đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, từng bước tiếp cận thị trường có tiêu chuẩn cao.

Hiện, toàn xã có 54 mã số vùng trồng và 1 mã số cơ sở đóng gói; dự kiến trong quý IV-2026 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vùng trồng khoảng 700 ha mít và 300 ha sầu riêng.

Điểm khác biệt của Nhang sạch An Khang là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên.

Về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Trèo cho biết, xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, phát triển vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ; củng cố các chuỗi liên kết sản xuất, hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả và tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP, gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Từ vùng trồng tập trung đến các cơ sở chế biến, từ hạt gạo, trái mít đến những bó nhang thơm, Mỹ Thành đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, gắn sản xuất với thị trường.

Với sự quan tâm của chính quyền và tinh thần chủ động của người dân, những sản phẩm OCOP hôm nay tiếp tục là động lực để vùng quê Mỹ Thành ngày càng phát triển bền vững.