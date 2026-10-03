Xã Mỹ Thái: Một ngày phát hiện 3 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

Khoảng 14 giờ 30 phút, lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng kinh doanh ăn uống Đại Phát, thôn Cả, xã Mỹ Thái do ông L.N.K làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang nuôi, nhốt 6 cá thể chim vạc, nặng khoảng 3,1 kg. Tại thời điểm kiểm tra, ông K không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật trên.

Tổ công tác đã lập hồ sơ, tịch thu động vật, đưa về Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Lạng Giang để tiến hành xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng tịch thu tang vật một vụ giăng lưới bắt, bẫy động vật hoang dã tại xã Mỹ Thái.

Cũng trong ngày 2/10, Công an xã Mỹ Thái phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn phát hiện 2 trường hợp bẫy, bắt chim di cư tại cánh đồng Phú Cầu. Tang vật thu giữ gồm 6 cá thể chim cu ngói được các đối tượng sử dụng làm mồi dụ con vật mắc bẫy và 2 bộ lưới chụp dùng để bắt chim.

Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp bắt, bẫy động vật hoang dã trái phép.

Trước đó, trong tháng 9, Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Lạng Giang cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, thu hồi hơn 300 m lưới cùng nhiều dụng cụ bẫy, bắt chim hoang dã di cư tại cánh đồng thôn Phú Cầu, xã Mỹ Thái.

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn phường Lạng Giang và các xã lân cận tăng cường phối hợp với công an, chính quyền cơ sở triển khai kế hoạch về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã theo quy định pháp luật. Kiên quyết xử lý các hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Tổ chức cho các cơ sở nuôi nhốt, kinh doanh, nhà hàng ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật.