Xã Mỹ Sơn triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027

Chiều 18-9, UBND xã Mỹ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn xã đã đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Đồng thời, quan tâm chăm lo học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện...

Tại hội nghị, UBND xã triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo; những quy định về quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại diện các trường trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Trong đó, tập trung thảo luận một số vấn đề như: Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chưa đồng bộ; đội ngũ giáo viên còn thiếu so với định mức; một số trường chưa có giáo viên đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh để trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Việc thiếu giáo viên cũng làm phát sinh nhiều tiết dạy vượt định mức khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trong khi các trường còn khó khăn về kinh phí chi trả. Cơ sở vật chất tại một số trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Lãnh đạo xã Mỹ Sơn trao danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 6 tập thể.

Dịp này, UBND xã Mỹ Sơn trao danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 6 tập thể; các danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 30 cá nhân và “Lao động tiên tiến” cho 135 cá nhân có thành tích trong năm học 2025 - 2026.