Xã Mỹ Sơn tăng trưởng 9 tháng đạt 10,7%

Chiều 8-10, UBND xã Mỹ Sơn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Sơn chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 2.120 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng đạt 10,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 11,6 tỷ đồng, vượt 37,4% kế hoạch.

Ông Huỳnh Phương Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn phát biểu tại hội nghị.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì với diện tích gieo trồng hơn 3.474ha, sản lượng lương thực ước đạt 11.130 tấn. Toàn xã duy trì 5 cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô 38,4ha. Trong 9 tháng, địa phương triển khai 45 dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công gần 52 tỷ đồng, đạt gần 67,2% kế hoạch; riêng nguồn vốn tỉnh giao đầu năm đạt 97,2%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn xã giải quyết việc làm cho 320 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 98,85%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong những tháng cuối năm, UBND xã Mỹ Sơn tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giải quyết hồ sơ đất đai và đơn thư tồn đọng. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.