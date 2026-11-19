Chiều 19-11, UBND xã Mỹ Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Lãnh đạo xã Mỹ Sơn tặng hoa chúc mừng đại diện các trường học nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời nhìn lại những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là dịp ghi nhận, tri ân những nỗ lực, tâm huyết của các thế hệ nhà giáo trong công tác giảng dạy, chăm lo và dìu dắt học sinh, qua đó tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo giữ vững tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự tận tụy với sự nghiệp “trồng người”.

Thời gian qua, công tác giáo dục trên địa bàn xã Mỹ Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm của địa phương. Cùng với việc từng bước đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, đội ngũ giáo viên cũng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo xã Mỹ Sơn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục địa phương; đồng thời mong muốn cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tận tâm với học sinh, chủ động thích ứng với những yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Các cán bộ quản lý, giáo viên được vinh danh tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo xã Mỹ Sơn trao giấy khen cho các cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích tiêu biểu.

Lãnh đạo xã Mỹ Sơn vinh danh các cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích tiêu biểu.

Dịp này, UBND xã Mỹ Sơn vinh danh 20 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích tiêu biểu, gồm 5 nhà giáo bậc mầm non, 9 nhà giáo bậc tiểu học và 6 nhà giáo bậc THCS; biểu dương 12 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia từ năm học 2025 - 2026 đến nay.