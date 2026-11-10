Xã Mỹ Hiệp: Xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình

CHUNG SỨC TỪ NHỮNG VIỆC THIẾT THỰC

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức ngày 7-11 ở ấp Mỹ Long 4, ông Trần Quốc Khải, người dân địa phương, chia sẻ câu chuyện chung sức bảo vệ sản xuất trong mùa nước nổi năm 2026.

Lãnh đạo xã Mỹ Hiệp cùng đại diện mạnh thường quân trao 15 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Mỹ Long 4 tại Ngày hội.

Với những vườn chanh, sầu riêng, mít nhạy cảm với ngập úng, việc giữ vững các tuyến đê bao có ý nghĩa quan trọng đối với sinh kế của nhà vườn tại địa phương.

Có thời điểm nước dâng cao kết hợp triều cường, một số đoạn đường, đê bao khu vực trồng cây ăn trái đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng. Ông Khải cùng người dân địa phương quay video, chụp ảnh hiện trường gửi đến lãnh đạo ấp.

Từ thông tin này, chi bộ báo cáo cấp trên để có hướng xử lý; người dân cùng góp ngày công, chuẩn bị vật liệu gia cố những vị trí xung yếu, hạn chế ảnh hưởng việc đi lại và sản xuất.

“Điều tôi vui nhất là chuyện bảo vệ đê bao, bảo vệ sản xuất của người dân được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Có sự sâu sát, đồng hành đó, người dân yên tâm sản xuất”, ông Khải bày tỏ.

Câu chuyện ông Khải kể cho thấy sự gắn kết giữa người dân với cấp ủy, chính quyền từ những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Người dân chủ động phát hiện, phản ánh, góp sức thực hiện; địa phương tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý. Qua từng việc làm, sự đồng thuận và niềm tin tiếp tục được củng cố.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong các phong trào phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội tại Mỹ Long 4. Theo đánh giá của Thường trực Đảng ủy xã tại Ngày hội, vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với sản phẩm OCOP góp phần phát triển kinh tế của ấp; công tác chăm lo nhà ở, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; hoạt động tự quản, hòa giải ở cơ sở góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm địa phương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp.

Ghi nhận những kết quả này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hiệp, đề nghị chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác vận động theo hướng gần dân, sát dân; lựa chọn công trình, phần việc phù hợp với nhu cầu của Nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng nhìn nhận sinh hoạt ở một số Tổ nhân dân tự quản chưa đều, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số hộ chưa cao.

Mỹ Long 4 còn 3 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo cần tiếp tục giúp đỡ. Vì vậy, Thường trực Đảng ủy xã đề nghị phân công cụ thể cán bộ, đoàn thể hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, phấn đấu xây dựng ấp không còn hộ nghèo.

Được chọn tổ chức Ngày hội làm điểm cấp xã, Mỹ Long 4 còn là nơi để địa phương đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động tại các ấp còn lại. Qua đó, tiếp tục phát huy sức dân, gắn phong trào thi đua với giải quyết những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

VUN ĐẮP VĂN HÓA TỪ MỖI GIA ĐÌNH

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân ấp Mỹ Long 4 bày tỏ mong muốn địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện để bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Trao Giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026 tại ấp Mỹ Long 4.

Cùng với đó, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Theo người dân, xây dựng nông thôn văn minh cần bắt đầu từ ý thức của từng người, từng hộ gia đình. Việc bỏ rác đúng nơi quy định, không đốt rác tùy tiện, không vứt rác xuống sông vừa góp phần làm đẹp xóm làng, vừa bảo vệ môi trường sống. Để hình thành thói quen này, cần duy trì tuyên truyền, vận động và sự tự giác của người dân.

Những ý kiến từ cơ sở cũng gắn với nội dung phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ngày hội. Đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, nhấn mạnh: “Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hành vi ứng xử nhỏ nhất hằng ngày: Đó là nếp sống nghĩa tình, xóm giềng hòa thuận, giúp đỡ nhau lúc khó khăn”.

Từ cách tiếp cận đó, Mỹ Hiệp xác định việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên. Trong đó, gắn phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn nét đẹp ứng xử trong gia đình và tình làng nghĩa xóm.

Địa phương đồng thời chú trọng tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia các hoạt động nghệ thuật quần chúng, trò chơi dân gian, thể dục, thể thao; ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng của xã. Đây cũng là cách mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy văn hóa quê hương.

Theo kế hoạch, ngày 14-11, xã đồng loạt ra quân thực hiện 15 tuyến đường kiểu mẫu “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại 15 ấp. Các hoạt động giao lưu đờn ca tài tử, thể thao, trò chơi dân gian được bố trí trong chuỗi hoạt động tháng 11, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu, gắn kết người dân.

Phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Khánh đề nghị gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh con người Mỹ Hiệp “Thân thiện - Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo”. Mỗi cán bộ, người dân cùng góp sức từ những hành động hằng ngày để các giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống.

Từ sự đồng lòng bảo vệ vườn cây đến trách nhiệm giữ sạch dòng sông, tuyến đường, tinh thần đại đoàn kết và nếp sống văn hóa được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Đó là nền tảng để Mỹ Hiệp tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.