Xã Mỹ Hiệp: Tập trung lực lượng, đẩy nhanh chuyển đổi số ở cơ sở

QUYẾT TÂM TỪ XÃ ĐẾN ẤP

Xã Mỹ Hiệp xác định, đẩy nhanh tích hợp bảo hiểm y tế (BHYT), tài khoản an sinh xã hội và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID là nhiệm vụ quan trọng gắn trực tiếp với quyền lợi người dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân tại điểm tập trung trong khu dân cư xã Mỹ Hiệp.

Khi thông tin được tích hợp, bà con thuận tiện hơn trong khám, chữa bệnh, tiếp cận chính sách an sinh và thực hiện giao dịch. Đây cũng là bước giúp người dân làm quen, từng bước chủ động sử dụng các dịch vụ trong môi trường số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn những khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư đông, một số khu vực đi lại chưa thuận tiện; nhiều người làm nông, đi làm xa hoặc làm theo ca nên lực lượng hỗ trợ khó gặp tại nhà.

Những trở ngại này đòi hỏi cách tổ chức linh hoạt, phân công sát địa bàn và huy động nhiều lực lượng cùng tham gia.

Để thực hiện, xã đã thành lập 15 Tổ công tác phụ trách 15 ấp, do Trưởng ấp làm Tổ trưởng, điều phối và chịu trách nhiệm về kết quả địa bàn. Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp Công an xã, đoàn viên, thanh niên, các đoàn thể và cán bộ được phân công hỗ trợ người dân.

Các phòng, đơn vị bố trí nhân sự xuống ấp vào cuối tuần; cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện cho bản thân và gia đình.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, yêu cầu triển khai phải “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Khi Tổ y tế khám tại ấp, Tổ công nghệ số cộng đồng kết hợp hỗ trợ ngay từng địa điểm để tạo thuận lợi cho người dân. Những ngày khác, lực lượng đến hộ gia đình, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ.

Công tác vận động mở rộng đến trường học, doanh nghiệp. Giáo viên hướng dẫn học sinh, phụ huynh cùng thực hiện; doanh nghiệp được đề nghị bố trí thời gian phù hợp để tổ hỗ trợ công nhân.

Tiến độ từng tổ được theo dõi hằng ngày, đối chiếu trên hệ thống; trường hợp chậm phải báo nguyên nhân để kịp thời tăng cường lực lượng.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, ý nghĩa của đợt cao điểm chăm sóc sức khỏe, tích hợp các tiện ích số nằm ở sự thuận tiện của người dân và nền tảng phát triển lâu dài.

Việc tích hợp, sử dụng tiện ích số giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, thúc đẩy giao dịch trong môi trường số, tạo điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số. Vì vậy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phải gắn với hiệu quả phục vụ và khả năng sử dụng thực tế của bà con.

ĐỒNG LÒNG ĐƯA TIỆN ÍCH SỐ VÀO ĐỜI SỐNG

Quyết tâm ấy được cụ thể hóa bằng những lượt hỗ trợ tại cơ sở. Những tuần qua, dù nắng hay mưa, trong giờ hành chính hay tối muộn, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng vẫn xuống khu dân cư hướng dẫn bà con.

Các lực lượng tại cơ sở phối hợp hỗ trợ người dân cài đặt, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Với phương châm “Cầm tay chỉ việc”, lực lượng giúp người dân đăng nhập VNeID, kiểm tra thông tin, tích hợp các tiện ích và biết cách sử dụng khi cần.

Tại Tổ 22, ấp Bình Mỹ A, bà Lê Thị Yến, sinh năm 1966, cảm nhận rõ thuận lợi sau khi được hỗ trợ. Trước đây, nhận trợ cấp an sinh xã hội, bà phải đến xã hoặc điểm chi trả tại ấp để nhận tiền mặt.

Nay, việc nhận tiền qua tài khoản ngân hàng giúp gia đình chủ động hơn, giảm thời gian đi lại. Bà và người thân cũng được hướng dẫn tích hợp BHYT, giấy tờ liên quan trên VNeID.

Từ lợi ích của gia đình, bà Yến đồng ý cho địa phương sử dụng nhà mình làm điểm hỗ trợ. Sau giờ làm, bà con đến tập trung để thành viên của tổ hướng dẫn từng thao tác.

Theo bà Yến, tích hợp tiện ích số cho người dân là việc cần thiết nên gia đình cho mượn địa điểm để bà con dễ đến, lực lượng cũng triển khai nhanh hơn.

Sự đồng hành đó góp phần tháo gỡ khó khăn ở ấp Bình Mỹ A, nơi nhiều hộ làm nông, thường vắng nhà ban ngày. Ông Hồ Văn Lắng, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng ấp cho biết, địa bàn có 3.809 nhân khẩu, tổ có 27 thành viên. Lực lượng phối hợp các tổ dân cư mời bà con đến điểm thuận tiện, đồng thời linh hoạt hỗ trợ tại nhà.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người cao tuổi tại nhà trong đợt cao điểm chăm sóc sức khỏe, tích hợp các tiện ích số ở xã Mỹ Hiệp.

Có hộ đi làm xa, đến 20 - 21 giờ mới về, thành viên vẫn chờ để hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, tổ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân: Người cho mượn nhà, người chuẩn bị trà nước, cùng tạo điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bà con hiểu sự vất vả của các thành viên nên rất hợp tác.

Để tránh bỏ sót, Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện rà soát sau mỗi buổi hỗ trợ. Chị Phan Thị Ngọc Thê, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Bình Mỹ A, cho biết, lực lượng chia thành 3 nhóm nhỏ phụ trách các khu vực.

Giai đoạn đầu, các nhóm mời người dân đến điểm cố định; sau đó kiểm tra danh sách, đến từng nhà hỗ trợ người chưa thực hiện. Các thành viên đồng thời hỗ trợ tích hợp BHYT cho bà con thuộc diện hưởng chính sách của xã An toàn khu.

Tại ấp Mỹ Long 3, anh Trương Phước Tiến, Trưởng ấp, cho biết địa bàn có trên 3.060 nhân khẩu, đã hỗ trợ cài đặt đạt gần 90%. Các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, giúp người dân hiểu lợi ích, chủ động phối hợp. Nhu cầu sớm tiếp cận chính sách BHYT của xã An toàn khu cũng tạo thêm động lực để lực lượng cơ sở đẩy nhanh thực hiện.

Từ chỉ đạo của xã đến sự tận tình của thành viên các tổ và những đóng góp của từng hộ, Mỹ Hiệp đang huy động sức mạnh cộng đồng để vượt qua khó khăn.

Sự đồng lòng ấy là nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ, đưa tiện ích số vào đời sống. Khi người dân hiểu, sử dụng và cùng tham gia, chuyển đổi số có thêm động lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.