Đấu giá thành công 33 thửa đất

Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Mỹ Đức (Hà Nội) vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Lạc Việt tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại khu ao Dục, thôn Thượng Tiết.

Khách hàng tham gia đấu giá đất tại xã Mỹ Đức ngày 24/9/2026. Ảnh: Biên Phạm

Các thửa đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích 3.224,4 m², giá khởi điểm của các thửa đất là 4,801 triệu đồng/m². Theo quy chế đấu giá, mức trả giá ở vòng đấu thứ nhất được áp dụng thống nhất là 5,199 triệu đồng/m²; tại vòng đấu thứ hai và thứ ba, bước giá chênh lệch giữa các lần trả giá là 100 nghìn đồng/m².

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Kết quả, cả 33 thửa đất đều được đấu giá thành công. Tổng số tiền thu từ phiên đấu giá đạt hơn 43,7 tỷ đồng, bổ sung nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương.

Trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá, các khách hàng đã hoàn thành việc khảo sát thực địa, nghiên cứu hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.

Tạo nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Mỹ Đức đã đấu giá thành công 6 thửa đất ở các thôn Hà Xá, Vài Mới, với tổng diện tích 769,1m², tổng số tiền trúng đấu giá đã nộp ngân sách 20,831 tỷ đồng.

Đấu giá thành công đối với 33 thửa đất tại khu ao Dục, thôn Thượng Tiết, tổng số tiền thu từ phiên đấu giá đạt hơn 43,7 tỷ đồng.

Tổ chức đấu giá thành công đất nông nghiệp công ích đợt 1 và đợt 2 được 42 vị trí, tổng diện tích 336.565 m². Đợt 3, đã xây dựng kế hoạch với tổng diện tích 13,07 ha, gồm 19 vị trí và tiếp tục tổ chức các bước đấu giá theo quy định.

Nguồn thu từ đấu giá đất sẽ được xã Mỹ Đức ưu tiên nâng cấp các công trình dân sinh. Ảnh: Biên Phạm

Trước đó, HĐND xã Mỹ Đức khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 3, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thông qua danh mục các khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã năm 2027 và các năm tiếp theo.

Đối với các khu đất dự kiến đấu giá, gồm: 4 khu đất (tổng diện tích 149.600m2) tại các thôn Tế Tiêu, Thọ Sơn, Hà Xá. Các khu đất có nguồn gốc do UBND xã Mỹ Đức quản lý, đều được quy hoạch đất ở và đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt; không thuộc danh mục ao, hồ, đầm; không trùng với các quy hoạch giao thông, các quy hoạch khác trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh, việc tổ chức đấu giá thành công các thửa đất không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển mà còn khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Nguồn thu từ phiên đấu giá sẽ được xã Mỹ Đức ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các công trình dân sinh và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý đất đai được xã Mỹ Đức tập trung chỉ đạo, trọng tâm là hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xử lý vi phạm. Triển khai cao điểm “Chiến dịch 45 ngày” hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Toàn xã đã có 62.589 thửa đất trên bản đồ, đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 40.057/62.589 thửa, đạt 65%; đã xác minh chủ sử dụng 51.800 thửa, đã liên kết không gian 38.437 thửa; đã làm sạch 36.605/40.597 thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt khoảng 91%. Tổng số vi phạm đất đai: 63 trường hợp. Đã xử lý 32 trường hợp. Đã lập biên bản vi phạm hành chính 24 trường hợp và đang xác minh, xử lý 7 trường hợp.