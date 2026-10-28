Xã Mỹ Đức: Từng kiến nghị của nhân dân đều được trân trọng lắng nghe và giải đáp thỏa đáng

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Biên Phạm

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026 xã Mỹ Đức trong 10 tháng đầu năm 2026. Theo đó, dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ tinh thần đoàn kết và quyết liệt trong chỉ đạo, xã Mỹ Đức vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cử tri Nguyễn Thế Quân (thôn Trinh Tiết ) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Biên Phạm

Các đại biểu và nhân dân đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền xã thời gian qua, đồng thời thẳng thắn phản ánh, trao đổi tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo xã về nhiều vấn đề dân sinh bức thiết.

Cử tri Phạm Thị Hà (thôn Văn Giang) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Biên Phạm

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, đã tiếp thu toàn bộ 85 ý kiến, kiến nghị của nhân dân được tổng hợp tại 17 thôn và 9 ý kiến đại biểu kiến nghị trực tiếp tại hội nghị về các nhóm vấn đề: Phát triển kinh tế; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; văn hóa – xã hội; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; an ninh trật tự.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Đường cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp trả lời, làm rõ từng nội dung trong thẩm quyền.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường trả lời các kiến nghị của người dân. Ảnh: Biên Phạm

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, lãnh đạo xã Mỹ Đức khẳng định sẽ xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, những nội dung cần phối hợp liên ngành sẽ được báo cáo cấp trên, đảm bảo công khai, minh bạch, không để kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức đã biểu dương tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu và người dân, đồng thời yêu cầu UBND xã cùng các bộ phận chuyên môn rà soát toàn bộ các nội dung kiến nghị, xác định rõ thời hạn và người chịu trách nhiệm giải quyết, đồng thời báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy để theo dõi, giám sát.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Biên Phạm

Đồng chí Đặng Văn Cảnh khẳng định, chính quyền xã sẽ luôn đồng hành cùng nhân dân, vì lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Việc tổ chức hội nghị đối thoại đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2026.

“Đối thoại là dịp để lãnh đạo lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để cùng nhìn nhận, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Mỗi ý kiến đóng góp của nhân dân chính là nguồn lực quý báu giúp Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân", đồng chí Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh.

Hội nghị đối thoại năm 2026 của xã Mỹ Đức đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo động lực để địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.